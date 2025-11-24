Nou medalles al Campionat de Catalunya Júnior per al CTJBM
Sumen dos ors, quatre plates i tres bronzes
Regió7
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès continua acaparant medalles. Aquest cap de setmana, els seus judokes se n’han penjat nou, dues d’or, quatre de plata i tres de bronze, en el Campionat de Catalunya Júnior, a més d’una cinquena i una setena posició.
Els dos ors els van guanyar Guillem Lozano (Esport7) en la categoria de menys 100 kg i Luca de Palma (Esport7) en la de menys 70 kg.
Les quatre plates van ser per a Biel Perau (Esport7) en menys 73 kg; Adrià Serrat (Club Judo Moià) en menys 81 kg; Júlia Beltran (Osona Judo Club) en menys 48 kg; i Berta Domínguez (Esport7) en menys 63 kg.
I els tres bronzes se’ls van penjar Jan Perau (Esport7) en menys 66 kg, Dumi Croitor (Esport7) n menys 3 kg i Maica Berruezo (Esport7) en menys 52 kg.
Finalment, Ariadna Álvarez (Esport7) es va classificar en cinquena posició en la categoria de menys 63 kg, i Julen Muñoz (Esport7) va acabar setè en la de menys 66 kg.
Per als tècnics del Centre de Tecnificació, que aplega l’Esport7 de Manresa, el Club Judo Moià i l’Osona Judo Club, aquests resultats «demostren la solidesa dels nostres judokes en la categoria juvenil».
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: «Viatgem qualsevol hora i dia de l’any»
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell