Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nou medalles al Campionat de Catalunya Júnior per al CTJBM

Sumen dos ors, quatre plates i tres bronzes

Sis dels nous medallistes del Centre de Tecnificació de Judo

Sis dels nous medallistes del Centre de Tecnificació de Judo / CTJBM

Regió7

Manresa

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès continua acaparant medalles. Aquest cap de setmana, els seus judokes se n’han penjat nou, dues d’or, quatre de plata i tres de bronze, en el Campionat de Catalunya Júnior, a més d’una cinquena i una setena posició.

Els dos ors els van guanyar Guillem Lozano (Esport7) en la categoria de menys 100 kg i Luca de Palma (Esport7) en la de menys 70 kg.

Les quatre plates van ser per a Biel Perau (Esport7) en menys 73 kg; Adrià Serrat (Club Judo Moià) en menys 81 kg; Júlia Beltran (Osona Judo Club) en menys 48 kg; i Berta Domínguez (Esport7) en menys 63 kg.

I els tres bronzes se’ls van penjar Jan Perau (Esport7) en menys 66 kg, Dumi Croitor (Esport7) n menys 3 kg i Maica Berruezo (Esport7) en menys 52 kg.

Finalment, Ariadna Álvarez (Esport7) es va classificar en cinquena posició en la categoria de menys 63 kg, i Julen Muñoz (Esport7) va acabar setè en la de menys 66 kg.

Per als tècnics del Centre de Tecnificació, que aplega l’Esport7 de Manresa, el Club Judo Moià i l’Osona Judo Club, aquests resultats «demostren la solidesa dels nostres judokes en la categoria juvenil».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
  2. Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
  3. D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
  4. Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
  5. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: «Viatgem qualsevol hora i dia de l’any»
  6. Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
  7. Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

Els manresans Manel Camp i Santi Arisa, els músics originals que participaran en l'homenatge dels concerts de Lluís Llach el 1976

Els manresans Manel Camp i Santi Arisa, els músics originals que participaran en l'homenatge dels concerts de Lluís Llach el 1976

La depuradora de Manresa es guanya un espai al Museu del Tèxtil i l’Aigua

La depuradora de Manresa es guanya un espai al Museu del Tèxtil i l’Aigua

Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró

Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró

L'ACEB aplega a Berga una cinquantena d'empreses i autònoms en una sessió sobre VeriFactu

L'ACEB aplega a Berga una cinquantena d'empreses i autònoms en una sessió sobre VeriFactu

Montserrat Pons, restauradora jubilada: «La restauració és una feina esclava, però molt maca»

Montserrat Pons, restauradora jubilada: «La restauració és una feina esclava, però molt maca»

Dolors Gómez, presidenta de les Cuineres del Bages: «El jovent ja no s’interessa per la cuina tradicional»

Dolors Gómez, presidenta de les Cuineres del Bages: «El jovent ja no s’interessa per la cuina tradicional»

Catalunya lidera la taxa de donació de teixits de persones mortes a Espanya el 2024

Catalunya lidera la taxa de donació de teixits de persones mortes a Espanya el 2024

Els Pujol intenten evitar el judici in extremis amb l’operació Catalunya i els límits imposats per Andorra

Els Pujol intenten evitar el judici in extremis amb l’operació Catalunya i els límits imposats per Andorra
Tracking Pixel Contents