Motociclisme | Enduro
Josep Garcia, subcampió d’Espanya absolut i E1, i Jaume Betriu en E3
Regió7
El pilot de Súria Josep Garcia (KTM) va tancar el Campionat d’Espanya amb un altre doblet de victòries a Huércal Overa (Almeria), que no li va servir per revalidar els seus títols absolut i en E1. Garcia ha quedat subcampió en les dues categories. També ha acabat subcampió el pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu (GasGas) a la categoria E3.
Amb el subcampionat, Garcia trenca una ratxa de campionats des del 2018. En aquesta edició, tot i haver encadenat vuit victòries i haver estat el pilot amb més triomfs, ha acabat penalitzat per l’operació a què es va sotmetre a l’espatlla i que li va fer perdre la primera prova a Panton.
Tot i imposar-se al Super Test de divendres i a les jornades de dissabte i diumenge, no en va fer prou per retallar la distància.
"Sabíem que podia passar i que, probablement, passaria, però la meva única opció era donar-ho tot fins al final i intentar guanyar totes les carreres possibles", va dir Josep Garcia en acabar la prova a Almeria. I va afegir que "crec que ho he fet, tot i que aquesta vegada necessitava un cop de sort per emportar-me el títol".
Tot i no haver pogut revalidar el títol, el pilot de Súria no es penedeix d'haver-se operat a començaments del campionat. "Estic molt content amb la temporada. Escoltar al doctor Mir i arriscar després de l'operació va ser la decisió correcta per no engegar-la a rodar i poder guanyar els dos Mundials i els Sis Dies d'Enduro, encara que és veritat que a tots ens agrada guanyar sempre", va explicar.
Josep Garcia ha tancat una temporada excel·lent en què s'ha tornat a proclamar Campió del Món d'EnduroGP i E1, a més de guanyar per cinquena vegada consecutiva a la classificació individual dels Sis Dies d'Enduro, triomfs que el converteixen en el pilot de referència de l'enduro mundial.
El campió en scratch ha estat Antoine Magain (Sherco), mentre que en E1 el vencedor final ha estat Àlex Puey (Rieju).
Amb el títol d’E3 garantit per Magain, Jaume Betriu va assegurar-ne el subcampionat amb un tercer i un quart lloc a Huércal Overa, per no donar opcions a Marc Sans (GasGas), tercer classificat.
Garcia i Betriu tancaran la temporada el cap de setmana que ve a l’Enduroc de les Comes, a Súria.
- Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
- Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
- D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
- Tres adolescents apassionades per les matemàtiques: 'No m'agrada que es pensi que són només per gent friqui
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: «Viatgem qualsevol hora i dia de l’any»
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Rescaten en helicòpter una excursionista ferida quan pujava a la Roca Foradada
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell