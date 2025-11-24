A l’AE Vòlei Manresa se li escapa la victòria a Olot (3-2)
Cedeix el triomf a la pista del Club Voleibol Olot en un quart set decidit per la mínima (25-23) quan dominava per 1 a 2, suma un punt valuós
Regió7
A l’AE Vòlei Manresa se li va escapar una victòria que va tenir a tocar a la pista del Club Voleibol Olot en un quart set que resultaria clau, quan dominava el partit per 1 a 2, amb un parcial decidit per la mínima (25-23). La derrota per 3 a 2 li dona a l’equip manresà un punt valuós per mantenir-se entre el grup d’equips de la zona mitjana.
La vuitena jornada del Grup B de la Primera Divisió espanyola va oferir marcadors molt ajustats i va provocar un canvi en el lideratge, amb la primera derrota del CV Pòrtol mallorquí per 2 a 3 (25-23 / 18-25 / 27-25 / 25-27 / 12-15) contra el CV Reus.
«Va ser un partit molt intens i amb constants alternances», va relatar el tècnic de l’AE Vòlei Manresa, Dídac Martínez. Els parcials van ser de 25-16, 16-25, 17-25, 25-23 i 15-8.
Per a Martínez, la clau van ser les «fases de desconnexió» que l’equip va patir durant alguns moments, un dels quals va ser en el quart set. «Va ser la clau», va reconèixer Dídac Martínez. «El vam tenir a l’abast, però entre algunes imprecisions i un punt de relaxament final» va permetre als olotins, empesos pel seu públic que omplia el Municipal del Pla dels Llacs, va forçar el cinquè set de desempat.
El partit havia començat bé per a l’Associació Esportiva que havien capgirat amb autoritat la pèrdua del set inicial i s’havia situat amb 1 a 2. «La pista de l’Olot és complicada i ens va costar adaptar-nos-hi. Vam patir molt en la recepció dels seus serveis, i el set se’ns en va anar de seguida», va explicar Martínez. Va acabar 25-16.
Els manresans es van refer en els dos següents, en què es van imposar clarament per 16-25 i 17-25. El tècnic va explicar que «a partir del segon set vam saber reaccionar. Vam recuperar sensacions, més concentrats i eficaços, vam agafar avantatge d’inici i la vam mantenir. En el tercer, la dinàmica va ser la mateixa, el vam dominar clarament i ens vam situar per davant 1 a 2».
En el desempat, l’Olot va mantenir la inèrcia engegada amb la remuntada del quart set en un pavelló encès. Es va resoldre amb un inapel·lable 15-8.
El resultat fa que l’AE Vòlei Manresa hagi perdut una posició a la classificació i que l’Olot n’hagi guanyat dues. Amb el punt sumat per la derrota 3 a 2, els manresans es mantenen amb el grup de la zona mitjana, amb el CV Monjos i el Saragossa despenjats a la cua.