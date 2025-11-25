Futbol Sala | Campionat del Món Filipines 2025
L’Espanya de Clàudia Pons es classifica per als quarts de final
Les espanyoles superen amb facilitat la selecció de Colòmbia i seran primeres del Grup B, amb un partit per jugar
El seu rival sortirà del partit entre Polònia o el Marroc
Regió7
La selecció espanyola que dirigeix Clàudia Pons (Bagà, 1984) ha superat amb molta facilitat el combinat de Colòmbia aqust dimarts en un partit que al quart d’hora de la primera part ja dominava per 4 a 0. La victòria classifica Espanya per als quarts de final del Campionat del Món que es disputa a les Filipines, com a primera del Grup A, amb un partit encara per jugar-se.
El seu rival a la primera eliminatòria sortirà del partit que jugaran dijous Polònia i el Marroc, per accedir als quarts com a segona selecció del Grup A que lidera, també amb dues victòries en dos partits, l’Argentina. El pròxim partit de les jugadores de Clàudia Pons serà divendres, a les 13.30 (Teledeporte), contra el Canadà, l’última selecció del grup i que encara no ha guanyat cap partit. Colòmbia i Tailàndia se’n jugaran el segon lloc.
Si les jugadores espanyoles ja no van tenir pràcticament oposició en el partit inaugural contra Tailàndia (5-0), la quarta del rànquing FIFA, encara menys n'han trobat en Colòmbia, que en el mateix rànquing apareix en la setena posició. Probablement, també calia aquesta primera edició d’un mundial de Futbol Sala femení per ordenar la classificació de les millors seleccions.
El partit ha quedat decidit en set minuts, en què les futbolistes de la baganesa han posat un 3 a 0 en el marcador amb una facilitat aclaparadora
Al quart d’hora, ja n’eren quatre. Vane Sotelo ha transformat una falta directa, a tocar de l’àrea, que l’àrbitra havia assenyalat amb una amonestació a Dayana Rivera. Era el segon gol de la gallega, el seu gol número 95 en 95 partits, de llarg la màxima golejadora de la selecció espanyola.
Les colombianes, conscients que no tenien prou nivell tècnic (tot i tenir fins a tres jugadores que disputen la Lliga espanyola, Melissa Jaimes, Elizabeth guerra i Karen Torres), ni tàctic, incrementaven la duresa i cometien més d’una acció mereixedora de l’expulsió.
Amb el partit resolt, l’equip de Clàudia Pons s'ha limitat a deixar passar els minuts i procurar d’esquivar les puntades de les rivals. El marcador s'ha tornat a moure a la segona part, amb dos gols d’Irene Córdoba, el segon en pròpia porta en desviar amb el maluc un córner i agafar a contrapeu la portera Elena González.
Clàudia Pons, seleccionadora des del 2018, ha guanyat els tres Campionats d’Europa que s’han disputat (2019, 2022 i 2023), i ara ha situat el seu equip en els quarts de final del primer Mundial de Futbol Sala.
Fitxa tècnica
ESPANYA (5): Elena González; Laura Córdoba, María, Irene Samper, Irene Córdoba -cinc tiutlar-, Cristina García, Montoro, Antía Pérez, Dany, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Martita.
COLÒMBIA (1): Allison Olave; Danna Rodríguez, Merlin Salcedo, Melissa Jaimes, Nicole Mancilla -cinc titular-, Paula Valencia, Laura Bustos, Karen Torres, Elizaberth Guerra, Mosquera, Iaqueline, Camargo, Dayana Rivera, Celis.
ÀRBITRA: Kana Saito (Japó).
GOLS: 1-0 (m. 2), Irene Samper; 2 -0 m. 6), Vane Sotelo; 3-0 (m. 7), Antía Pérez; 4-0 (m. 15), Vane Sotelo; 5-0 (m. 29), Irene Córdoba; 5-1 (m. 32), Irene Córdoba (pp).