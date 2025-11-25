Tots els dilluns a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x02: Què li passa al Madrid? El Barça apreta LaLiga
La segona entrega del programa va arribar després d’un cap de setmana que va estrènyer la classificació, un derbi valencià calent i una Lliga F Moeve en què diverses joves tornen a demanar pas amb les seves actuacions.
Des de les 20.00, Christian Blasco es va posar al capdavant de l’espai per ordenar un cap de setmana que va deixar més incògnites que certeses. El programa va arrencar amb el seu editorial, una fotografia clara del moment que travessen les principals competicions abans d’entrar en matèria.
Tot seguit, va ser el torn de Xavi Espinosa, que va repassar allò més destacat de la jornada a LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION i la Lliga F Moeve: moviments a la taula, resultats que canvien inèrcies i un calendari que ja comença a calcular-se amb precisió de novembre.
El bloc central de la nit el van protagonitzar Irati Vidal i Albert Fernández, que es van sumar com a tertulians per desgranar les claus de la jornada 13 de LALIGA EA SPORTS. Entre línies, decisions arbitrals, estats de forma i petits detalls que decideixen partits, la conversa va buscar entendre què explica el moment competitiu de cada equip.
Moeve Fútbol Zone
El programa es podrà veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
El viatge del dia va continuar amb la Connexió Moeve. En aquesta ocasió, el programa va connectar amb Iván Carsí, periodista de Superdeporte, per prendre el pols a l’actualitat del País Valencià. El focus va recaure en el derbi Levante–Valencia CF, un partit amb una rivalitat evident, dues dinàmiques molt diferents i una lectura emocional que només algú que viu la plaça des de dins pot explicar.
La segona meitat del programa va acostar el micròfon a dues competicions que estan donant molt de què parlar. D’una banda, la LALIGA HYPERMOTION, cada vegada més ajustada i amb diversos equips encadenant resultats que reconfiguren expectatives. De l’altra, la mirada experta de María Tikas, que va repassar l’última hora de la Lliga F Moeve i va destacar les joves futbolistes que, a aquestes altures de la temporada, estan signant actuacions que obliguen a mirar cap al futur.
El bloc ‘Futbol per a tothom’ va donar veu a l’inici de LALIGA Genuine, amb Blanca Sánchez explicant com es va viure el torneig inaugural de la temporada aquest cap de setmana a Tarragona. Un espai que va recordar, un cop més, que el futbol té moltes capes i no totes passen per l’elit.
I abans del tancament, va arribar el torn de les xarxes: Joaco Soneira va portar un vídeo d’opinió captat a peu de carrer i la imatge de la jornada, aquella fotografia capaç de resumir millor que qualsevol frase el que va deixar el cap de setmana.
Amb un menú variat i una mirada que busca anar més enllà del titular, Moeve Fútbol Zone va afrontar la seva segona entrega amb la mateixa premissa de l’estrena: explicar el futbol espanyol des de dins, amb veus que el viuen de veritat.
