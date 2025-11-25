Hoquei Patins / Nacional Catalana
Primera victòria de l’Igualada Femení a les Comes
Superen el CP Vilanova per 4 a 2 i s’acosten de tres punts a la promoció d’ascens
Regió7
Segona victòria consecutiva i primera a les Comes de l’Igualada Femení Grupo Guzmán a la desena jornada de la Nacional Catalana que el va enfrontar al Club Patí Vilanova, un dels seus rivals directes per a l’accés a la promoció d’ascens. Les igualadines són onzenes a la classificació, però s’acosten a tres punts de les posicions de play off, tot i que amb molts rivals per davant encara.
Com a la lliga, les jugadores que entrena Carles Piernas van anar de menys a més. El domini inicial va correspondre al CP Vilanova que, no obstant les ocasions, van veure com eren les locals les que s’avançaven amb un xut potent i creuat de Carla Claramunt.
Va ser un avantatge efímer perquè les vilanovines van acabar per reflectir en el marcador el domini del joc que exercien des del xiulet inicial. Marina Asensi, primer, i Ares Noguera, a quatre minuts del final, en dues accions resoltes des de dins de l’àrea igualadina, posaven un 1 a 2 al marcador que semblava un resultat just.
Tot i anar pel darrere, la sensació amb què marxaven al vestidor era que la victòria es podia quedar a les Comes. Així, ja en el primer minut de la represa, Abril Besa va empatar en una acció individual i, poc després, Carla Claramunt tornava a posar el seu equip per davant.
Eva Besa aturava un penal en contra (el cinquè en dos partits), en una acció que va ser tan clau com el quart gol de Laura Crespo a quatre minuts del final que va certificar la primera victòria a les Comes de l’Igualada Femení.
