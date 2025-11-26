Poliesportiu
Kilian Jornet, Joan García i Geila Macià aspiraran a un dels premis de la Festa de l'Esport Català
La 29a edició de l'acte, organitzat pel Departament d'Esports, la UFEC i el diari Sport, de Prensa Ibérica, ha conegut aquest dimecres els nominats de cada categoria
El corredor de muntanya cerdà Kilian Jornet, el porter sallentí del Barça Joan García i l'escaladora anoienca Geila Macià són els tres nominats de les nostres comarques en els premis de la 29a Festa de l'Esport Català. El jurat s'ha reunit a Barcelona i ha fet pública la llista d'uns guardons atorgats pel Departament d'Esports de la Generalitat, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el diari Sport, de Prensa Ibérica, com Regió7.
Jornet és un dels tres finalistes al millor esportista català al costat del pilot de motos Marc Márquez i del jugador de futbol del Barça Lamine Yamal.
En l'apartat d'esportista masculí amb major progressió, Joan García comparteix cartell amb el jugador de tennis taula Ladimir Mayorov i amb el jugador d'escacs Marc Barceló.
Per la seva banda, l'escaladora de Sant Martí de Tous Geila Macià lluitarà pel premi a l'esportista femenina amb més projecció amb la piragüista Anna Simona i amb la jugadora de golf Nagore Martínez.
Pel que fa a la resta de premis, a millor esportista catalana aspiren Aitana Bonmatí (futbol), Iris Tió (natació artística) i Berta Abellán (motociclisme); a equip que ha donat més èxits a l'esport català, el CN Sant Andreu femení (waterpolo), el FC Barcelona femení (futbol) i al Club Patí Vila-sana (hoquei patins); millor entrenador, Patrícia López (gimnàstica), Andrea Fuentes (natació artística) i Javi Aznar (waterpolo).
N'hi ha dos més. A l'esperit esportiu, 20 anys del projecte Hockey + (hoquei), Irene Bolea (Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques) i Dani Anglada (vela). Finalment, a esportista llegendari 360, Felipe Perrone (waterpolo), Sergio Busquets (futbol) i Anna Cruz (bàsquet).
El jurat ha estat format pel conseller d'Esports, Berni Álvarez, el president de la UFEC, Gerard Esteve i el director del diari Sport, Joan Vehils, a més de representants d'entitats, patrocinadors i mitjans de comunicació.
