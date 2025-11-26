Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Poliesportiu

Kilian Jornet, Joan García i Geila Macià aspiraran a un dels premis de la Festa de l'Esport Català

La 29a edició de l'acte, organitzat pel Departament d'Esports, la UFEC i el diari Sport, de Prensa Ibérica, ha conegut aquest dimecres els nominats de cada categoria

Joan García aspirarà al premi a l'esportista amb més projecció

Joan García aspirarà al premi a l'esportista amb més projecció / Neil Hall/EFE

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El corredor de muntanya cerdà Kilian Jornet, el porter sallentí del Barça Joan García i l'escaladora anoienca Geila Macià són els tres nominats de les nostres comarques en els premis de la 29a Festa de l'Esport Català. El jurat s'ha reunit a Barcelona i ha fet pública la llista d'uns guardons atorgats pel Departament d'Esports de la Generalitat, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el diari Sport, de Prensa Ibérica, com Regió7.

Jornet és un dels tres finalistes al millor esportista català al costat del pilot de motos Marc Márquez i del jugador de futbol del Barça Lamine Yamal.

En l'apartat d'esportista masculí amb major progressió, Joan García comparteix cartell amb el jugador de tennis taula Ladimir Mayorov i amb el jugador d'escacs Marc Barceló.

Per la seva banda, l'escaladora de Sant Martí de Tous Geila Macià lluitarà pel premi a l'esportista femenina amb més projecció amb la piragüista Anna Simona i amb la jugadora de golf Nagore Martínez.

Pel que fa a la resta de premis, a millor esportista catalana aspiren Aitana Bonmatí (futbol), Iris Tió (natació artística) i Berta Abellán (motociclisme); a equip que ha donat més èxits a l'esport català, el CN Sant Andreu femení (waterpolo), el FC Barcelona femení (futbol) i al Club Patí Vila-sana (hoquei patins); millor entrenador, Patrícia López (gimnàstica), Andrea Fuentes (natació artística) i Javi Aznar (waterpolo).

N'hi ha dos més. A l'esperit esportiu, 20 anys del projecte Hockey + (hoquei), Irene Bolea (Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques) i Dani Anglada (vela). Finalment, a esportista llegendari 360, Felipe Perrone (waterpolo), Sergio Busquets (futbol) i Anna Cruz (bàsquet).

El jurat ha estat format pel conseller d'Esports, Berni Álvarez, el president de la UFEC, Gerard Esteve i el director del diari Sport, Joan Vehils, a més de representants d'entitats, patrocinadors i mitjans de comunicació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  3. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  4. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  5. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
  6. La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
  7. Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona

Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

Els sèniors redueixen la bretxa digital: el 75 % fa servir internet i les xarxes socials, però un 20 % encara pateix soledat no desitjada

Els sèniors redueixen la bretxa digital: el 75 % fa servir internet i les xarxes socials, però un 20 % encara pateix soledat no desitjada

Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària

Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària

Àuria defensa al Parlament el dret al treball de les persones amb discapacitat

Àuria defensa al Parlament el dret al treball de les persones amb discapacitat

La VolCat obre les inscripcions per a les dues jornades de competició de la propera Setmana Santa

La VolCat obre les inscripcions per a les dues jornades de competició de la propera Setmana Santa

Espanya busca fórmules per accelerar les seves polítiques d’acció climàtica: «Cal recolzar les empreses que aposten per la sostenibilitat»

Espanya busca fórmules per accelerar les seves polítiques d’acció climàtica: «Cal recolzar les empreses que aposten per la sostenibilitat»
Tracking Pixel Contents