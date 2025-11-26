Ciclisme de muntanya
La VolCat obre les inscripcions per a les dues jornades de competició de la propera Setmana Santa
En la cita, que tindrà lloc el 3 i el 4 d'abril a Igualada, se celebraran els 25 anys d'Ocisport, l'empresa organitzadora
Regió7
La VolCat, la cursa de muntanya que té lloc cada any per Setmana Santa amb el Parc Central d'Igualada com a epicentre, ja té obertes les inscripcions per a la propera edició, que tindrà lloc el 3 i el 4 d'abril. Es farà en un format únic de dues etapes, que durant els dos dies de competició repartiran punts UCI per al rànquing mundial.
A més, aquesta edició servirà per celebrar el 25è aniversari d'Ocisport, l'empresa organitzadora, amb la qual cosa s'organitzaran activitats complementàries, com una cursa cicloturista de gravel, una social ride de carretera, una sortida d'e-bike i l'habitual cursa infantil, a part d'alguna sorpresa que els mateixos organitzadors es reserven.
Les jornades tindran 45 i 65 quilòmetres, respectivament, i seran de categoria UCI XCO C3. Els participants es podran inscriure a una de les dues etapes o a tots dos dies.
També hi ha un vessant no competitiu amb la prova Open, destinada als que volen viure la VolCat com una aventura. Aquesta es pot afrontar en solitari o en la modalitat de duo, tant per a parelles del mateix gènere, com per a les mixtes,
