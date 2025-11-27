Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu repesca la francesa Seehia Ridard en el lloc de Lucía Rodríguez
La pivot gala va haver de deixar el club l'abril passat per una operació d'urgència i havia començat el curs a Polònia
El Cadí la Seu ha anunciat el fitxatge de la jugadora francesa Seehia Ridard, d'1,88 metres, per reforçar el joc interior de l'equip. La pivot gala ja havia actuat durant quatre mesos al Sedis el curs passat, però va haver de ser donada de baixa després d'haver estat intervinguda d'urgència. Entrarà a l'equip d'Isaac Fernández en el lloc de Lucía Rodríguez, de la qual el Cadí va anunciar la seva desvinculació poques hores abans.
Ridard, de 23 anys, ha jugat en aquest començament de temporada a l'UMCS Lublin polonès, amb el qual va disputar la prèvia de l'Eurolliga, en què la formació va quedar eliminada pel Hun Therm hongarès. Després, hi va jugar dos partits de lliga, amb 12 i 10 punts, respectivament, i dos de l'Eurocup, sense puntuar en el primer i amb 9 punts en el segon. Tots aquests partits els va jugar durant el mes d'octubre.
La temporada passada, Ridard va actuar en 15 partits amb el Cadí, amb unes bones mitjanes de 12,1 punts i 2,6 rebots en 28 minuts en pista. Procedia de l'Estudiantes, amb el qual havia arrencat el curs amb 12 partits disputats i mitjanes més baixes, de 2,3 punts per partit. S'espera que ja pugui debutar diumenge amb la visita del Cadí a la pista del Lointek Gernika (12.30 hores).
Rellevarà una Lucía Rodríguez que havia arribat l'estiu procedent de l'Osés, el club navarrès que la temporada passada va descendir. En set partit disputats, la jugadora madrilenya tenia mitjanes de 2,9 punts i 2,1 rebots.
