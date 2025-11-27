Futbol
El Fruitosenc presenta divendres el conte del seu centenari, creat per Galdric Sala
L'obra té el guió i els dibuixos de l'il·lustrador de Regió7 i serà mostrada al públic a la Biblioteca de la vila bagenca, a les 17.30 hores
Regió7
El FC Fruitosenc presenta aquest divendres el conte del seu centenari. Ho farà a partir de les 17.30 hores a la biblioteca de la vila a càrrec del seu autor, l'il·lustrador de Regió7 Galdric Sala, que també n'ha fet el guió.
El conte es titular "Un viatge de 100 anys... darrera una pilota. L'aventura de la història del Santfi" i completa el llibre oficial dels "100 anys de futbol a Sant Fruitós de Bages", elaborada pel vicepresident del club, David Vila, i presentada l'abril passat.
El conte de Sala fa un recorregut pels 100 anys de la història del futbol a Sant Fruitós i ret homenatge als personatges més importants de la seva història. Segons ha explicat el seu autor a les xarxes socials, "trascendeix el terreny de joc del camp del Sanfield i incorpora d'altres espais emblemàtics, com el Cafè del Mig o la Cooperativa", part de la vida social de la vila.
A part de la presentació del llibre, hi haurà berenar per a tots els assistents.
