Entrevista | Jairo Molera Entrenador del Covisa Manresa FS
“Necessitem l’ajuda del Pujolet perquè ens n’hem de sortir tots junts”
No tenia previst agafar cap equip aquesta temporada. Va arribar a la banqueta manresana per fer d’ajudant d’Antonio Mesa. Acostumat els últims anys amb el Pont de Vilomara a guanyar la majoria de partits i lluitar pels primers llocs, ara es troba a la cua de la classificació i amb la responsabilitat de salvar un equip i uns jugadors fets per mirar amunt
I després de la botzina, alliberament?
Sí!, la sensació va ser d’alliberament. Feia tres setmanes, des que vaig agafar l’equip, treballant bé i ens mereixíem agafar aire i respirar perquè la situació era dura.
I els jugadors?
T’ho pots imaginar, molt contents, molta alegria en arribar al vestidor. Però, vaja, ara ens hem de relaxar, apaivagar l’eufòria que vam viure, i estar tranquils.
Com vau viure el final? Guanyàveu 3 a 1, Asis va enviar un xut al travesser a tres minuts del final i, a la jugada següent, 3 a 2 a 2:50. S’assemblava molt a les històries viscudes.
Deixa’m dir abans que, a la primera part no vam estar al nivell que havíem d’estar. Jugàvem a casa i al Pujolet hem de sortir a dominar el partit. I no ho vam fer. És cert que les faltes acumulades tan aviat ens van condicionar, però…
És veritat que el canvi entre la primera i la segona part va ser evident. Què els vau dir al vestidor?
Que havíem de tenir personalitat. I crec que, a diferència del que havia passat en altres partits, la van tenir. Tots els jugadors van fer una passa endavant i van voler la pilota.
I els instants finals?
Vaig intentar transmetre’ls tranquil·litat. Perquè si jo soc el primer que em poso nerviós i transmeto nerviosisme, els jugadors s’encomanen. Per això, per més complicada que sigui la situació s’ha de transmetre tranquil·litat des de la banqueta. I encara més si ja t’hi has trobat dues o tres vegades abans i has perdut els punts en els últims segons, com era el nostre cas. El treball era bo, la dinàmica al partit era positiva… i, bé, al final algun dia havia de sortir cara i que els punts es quedessin a casa.
A diferència del dia del Lleida, contra el porter - jugador, va semblar que l’equip jugava amb menys angoixa, sense la pressa de buscar el gol així que recuperàveu la possessió. Ho havíeu parlat?
És al que em refereixo quan parlo de personalitat. N’estem parlant des de fa temps, que hem d’afrontar els finals sense que ens pugui l’angoixa de guanyar perquè, quan et passa, la conseqüència és que renuncies a jugar. Recuperes una pilota, la xutes i tornes a defensar. El dia del Lleida van sortir amb el porter - jugador amb deu o onze minuts per jugar-se. Imagina’t, més de deu minuts recuperant, xutant i defensant, sense atacar. Al final, per lògica, en més de deu minuts algun gol has d’encaixar. Cal tenir tranquil·litat i personalitat, voler jugar i no refugiar-se en el resultat.
Suposo que no n’hi ha prou de parlar-ho i recordar-ho. Ho vau treballar?
És veritat que portem molta feina d’anàlisi dels rivals, mirem de cuidar tots els detalls i, al final, es nota. És veritat que dissabte, a diferència d’altres dies, els jugadors van defensar més tranquils. Esclar, quan saps què et farà el rival i veus que el que has analitzat en el vídeo durant la setmana és el que succeeix a la pista, ja no t’agafa de nou i guanyes en confiança i tranquil·litat i, en conseqüència, defenses millor i no comets tants desajustos.
Va ser el primer partit en què vau poder tindre els 14 jugadors de la plantilla. Vau poder fer més rotacions. Vau arribar més sencers físicament al final?
Sí, sí, evidentment. Però, no només es va notar i va ser important per la qüestió física. Penso que psicològicament també ens va ajudar perquè els jugadors es van veure per primera vegada tots junts al vestidor i a la banqueta, sense que cap d’ells s’estigués a la graderia. És una de les qüestions que vam tractar a la xerrada i que fos una motivació més. Penso que tenir la plantilla al complet i poder treure els primers tres punts amb tothom a peu de pista i al Pujolet va ser un punt de motivació extra. És una alegria poder dir que la primera victòria l’hem aconseguida al Pujolet.
Per tant, he d’entendre que, a banda del treball físic i tàctic, hi ha hagut molt treball mental aquestes setmanes?
Sí. Hem intentat de conscienciar els jugadors que molts partits els hem perdut per detalls, no perquè hàgim estat inferiors als rivals. Ara, què passa quan entres en una dinàmica negativa? Doncs, que la pilota no entra de cap manera i que l’altre equip, amb poca cosa, et fa gol. No és fàcil, però hem treballat per treure’ns aquesta angoixa que no ens deixava jugar per afrontar els partits amb tranquil·litat. Enfocar-nos en les situacions que podem controlar i el que no puguem, deixar-ho estar i centrar-nos en la nostra feina.
Antonio Mesa va dir en una entrevista amb Regió7 que la plantilla no mereixia tenir només un punt i que no s’explicava tot el que us havia passat. Hi esteu d’acord?
Totalment. Hi ha hagut partits que els teníem guanyats i que se’ns han escapat als últims segons. Crec que no ho mereixíem però, també hem d’entendre que els partits duren quaranta minuts i que hem de competir els quaranta minuts. Perquè en aquesta categoria, si et desconnectes ni que siguin 30 segons, qualsevol equip et passa per sobre. I això també és feina nostra. Llavors, ens ho mereixíem? Doncs, potser sí o potser no perquè, encara que fos per 30 segons, el partit no l’hem guanyat. I duren quaranta minuts. Però, sí, coincideixo amb en Chacho, perquè hi ha hagut partits que hem perdut de manera molt cruel.
La victòria contra l’Hospitalet serà un punt d’inflexió?
Vull pensar que ho serà. Però, també em mentalitzo, i així ho transmeto als jugadors, que hem d’anar setmana a setmana. Ara no podem pensar a dues o tres setmanes vista. Ens hem de centrar en el rival de dissabte que ve. Analitzar què hem de fer per millorar com a equip, primer, i què haurem de fer per superar el pròxim rival, després. I quan hagi passat el partit, afrontar el següent. No podem poar-nos objectius a llarg perquè estem en una situació en què ens cal cada punt. Començar a construir des de baix, sense pensar en la teulada. Però, sí, ens hem tret una motxilla de sobre i vull pensar que la victòria contra l’Hospitalet ens donarà un impuls.
Palma Futsal, Ye Faky, l’Hospitalet i, dissabte, el CN Sabadell.
Sí, però, és el que m’ha tocat viure, el Tourmalet. El Palma, segon, el Ye Faky que anava tercer, l’Hospitalet, quart, i ara el Natacio que va tercer. Però, al capdavall, és el que toca. No triem els rivals! Hem jugat contra els equips amb què hauríem d’haver puntuat i no ho hem fet, i ara ens toca els de la part alta de la classificació i s’ha d’intentar treure els punts igualment. A més, també penso que aquests partits tenen un valor doble, pels tres punts que sumes i pels tres punts de moral que et donen. El Natació porta nou partits consecutius sense perdre, l’Hospitalet també en portava quatre o cinc… És una categoria molt igualada i l’últim classificat pot guanyar el primer.
A l’inici de la temporada, l’objectiu era la promoció d’ascens. Ara és la permanència?
Per a mi, la idea és anar setmana a setmana. No em vull fixar objectius a llarg termini perquè t’acaben desviant l’atenció sobre el que hem de fer. I perquè sabem que, si traiem punts, sortirem de la zona en què estem i ens podrem fixar d’altres objectius. Hem d’anar partit a partit, sumar tants punts com siguem capaços, i al final de la primera volta ja veurem on som. Ja anem prou atabalats com per posar-nos més feina!
I els jugadors, que estaven acostumats a veure’s dalt de la classificació?
Però, és que és la situació que ens ha tocat viure. No l’hem triada. Tots els equips voldrien ser dalt. Jo també. Jo estava acostumat, les últimes temporades amb el Vilomara, a guanyar la majoria de partits i lluitar pels primers llocs i l’ascens. Ens ha tocat aquesta situació i l’hem d’afrontar amb ganes i il·lusió. Hem de competir amb això. És veritat que ni jo ni els jugadors hi estem acostumats, però hem d’entendre que viure aquesta situació també ens servirà per créixer, jo com a entrenador i ells com a jugadors.
El públic del Pujolet tampoc hi està acostumat. Ha de fer la mateixa reflexió?
Sí, és així, és així. Tothom ha de sumar-hi. Dissabte em va agradar molt, l’ambient del Pujolet. Sobretot a la segona part. A la primera estava més buit, més callat, a l’expectativa, però quan ens vam tornar a posar pel davant la gent es va engrescar i és l’ambient que s’hi ha de viure i el que necessitem. Que la gent vingui a animar, amb ganes de sumar, perquè nosaltres ho notem. És una situació complicada i nosaltres som els primers que la patim. Estem en una situació de què en sortirem tots junts. L’equip, el cos tècnic, la junta directiva, el públic, tothom ha de sumar per sortir de la situació en què estem.
