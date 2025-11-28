Futbol sala
El Covisa Manresa visita dissabte el Natació Sabadell amb la intenció de prorrogar l'alegria de la setmana passada
El conjunt de Jairo Molero no reporta absències davant de la complicada visita al tercer classificat de Segona Divisió B
Regió7
El Covisa Manresa visita aquest dissabte (17.45 hores) la pista del Natació Sabadell amb la voluntat d'allargar l'alegria derivada del primer triomf de l'any, la setmana passada a casa contra l'Hospitalet Bellsport. L'equip de Jairo Molero visita un rival que no serà fàcil. És tercer de la classificació i només ha perdut una de les cinc vegades en què ha jugat a casa. El Covisa, però, malgrat els mals resultats, ja sap què significa plantar cara a casa d'un dels grans, quan va estar a punt de puntuar a Mataró, i provarà de posar les coses difícils.
El club bagenc no reporta novetats, ni baixes en la convocatòria per jugar a la pista dels vallesans. El duel serà al Pavelló Nord, on el Natació Sabadell només ha perdut contra el Mataró i ha empatat davant del Ye Faky. Ha guanyat, en canvi, el CCR Castelldefels, El Pilar de València i el Bisontes Playas de Castelló.
Els manresans afronten el duel a cinc punts del quart classificat per la cua però amb certa tranquil·litat, ja que una derrota no seria tràgica tenint en compte que en les properes setmanes hi haurà dues contra rivals directes que poden fer canviar el panorama.
