Futbol

Un exentrenador del Centre d'Esports Manresa és l'únic imbatut de les primeres categories dels deu principals països europeus

La derrota del Bayern al camp de l'Arsenal deixa l'equip de l'extècnic dels bagencs com a invicte en solitari en les tres primeres divisions dels campionats més potents

Celebració de la victòria

Celebració de la victòria / CES

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El partit perdut per part del Bayern de Munic al camp de l'Arsenal per 3-1 aquest dimecres en duel de Lliga de Campions va provocar que els bavaresos caiguessin per primer cop aquesta temporada. Havia encadenat 18 partits invictes en quatre competicions, amb 17 triomfs i un sol empat, al camp de l'Union Berlín. Només ell i un altre conjunt català romanien imbatuts entre totes les formacions de les tres primeres divisions de les deu principals lligues europees aquesta temporada. I aquest equip que s'ha quedat sol el prepara un extècnic del Centre d'Esports Manresa.

Aquesta llista de països comprèn les lligues d'Anglaterra, Espanya, Itàlia, Alemanya, França, Portugal, Països Baixos, Turquia, Bèlgica i Txèquia i els tres primers nivells de totes elles. Quan ja s'han cobert tres mesos i mig de totes aquestes competicions, i en alguns casos quatre, només hi ha un conjunt que continua invicte. Aquest és un altre Centre d'Esports, en aquest cas, el de Sabadell, que prepara l'exentrenador del Manresa Ferran Costa.

Ferran Costa celebra una de les victòries del CE Sabadell enguany

Ferran Costa celebra una de les victòries del CE Sabadell enguany / CE Sabadell

Segons explica el diari Marca en un article, l'equip arlequinat no perd des del 20 d'abril passat. Aquesta temporada és nou a Primera RFEF, després de l'ascens aconseguit fa uns mesos i encara no sap què és perdre. De tota manera, això encara no li ha servit per ser primer.

El Sabadell només ha guanyat cinc dels tretze partits disputats, entre els quals els dos últims, al camp del Betis Deportivo i a casa amb el Sevilla Atlètic, i n'ha empatat ni més, ni menys que vuit, la majoria, un total de sis, a zero gols. També es va imposar en l'únic partit de Copa, al camp del Poblenc (1-2). Aquest duel, com no podia ser d'una altra manera, també havia acabat amb igualada i es va haver de decidir a la pròrroga. En la segona eliminatòria rebrà dijous a la Nova Creu Alta el Deportivo de la Corunya.

Ara mateix, l'equip vallesà és segon, a un punt de l'Atlètic Madrileny. Aquest divendres, però, posarà la seva imbatibilitat a prova, ja que ha de visitar el Nou Sardenya per jugar contra l'Europa, el tercer classificat, en un duel que començarà a un quart de deu de la nit.

Ferran Costa, a la dreta, amb el tècnic de l'Europa, Aday Benítez

Ferran Costa, a la dreta, amb el tècnic de l'Europa, Aday Benítez / CE Sabadell

Tres equips després del Manresa

Ferran Costa, que tot i la seva important trajectòria a les banquetes només té 31 anys, té relació amb la capital del Bages perquè ha estat als dos principals equips, el Centre d'Esports i el Gimnàstic. Amb els escapulats va dirigir el conjunt juvenil a la Divisió d'Honor.

Va ser amb els blanc-i-vermells, però, amb els quals va aconseguir grans èxits, els millors de l'entitat en les darreres dècades. Anys després d'haver-hi preparat també l'equip juvenil, va prendre les regnes del primer equip el juliol del 2020, en plena pandèmia, procedent del Terrassa, on era tècnic assistent.

En el primer curs va estar a punt de jugar les eliminatòries d'ascens, que no es van disputar per culpa d'una polèmica amb el Vilafranca, que sí que les va poder jugar tot i ser filial del Lleida. El club reclamava el seu lloc en aquesta ronda, però la federació no l'hi va donar.

En l'any posterior, però, no hi va haver discussió. El CE Manresa es va proclamar campió de Tercera Divisió després d'un triomf a l'Hospitalet i va pujar de manera directa a la nova Segona RFEF.

Ferran Costa, celebrant l'ascens del 2022 a l'Hospitalet

Ferran Costa, celebrant l'ascens del 2022 a l'Hospitalet / Arxiu/Jordi Biel

En la primera temporada en aquesta categoria, a més, els manresans es van classificar per a les fases d'ascens després de ser quarts. L'equip, però, va quedar eliminat contra el Navalcarnero per culpa d'un gol en el temps d'afegit del partit de tornada a Madrid.

Aquell estiu, Costa va decidir deixar el Manresa i fitxar pel projecte del Badalona Futur, a qui va tenir líder de Segona RFEF fins al mes de març. Aleshores va rebre una oferta de l'Andorra de Gerard Piqué, que lluitava per no perdre la categoria a la Segona Divisió, i hi va firmar contracte.

L'equip no es va poder salvar i, tot i que va iniciar la campanya posterior, va ser destituït el gener passat. Aquest estiu ha fitxat pel Sabadell, amb el qual, almenys fins aquest divendres, és l'únic entrenador invicte de les principals lligues europees.

TEMES

