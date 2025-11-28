ARAUJO, ABSENT DOS DIES
Flick reclama que el Barça es reivindiqui davant l’Alabès
«Anímicament estem tots malament», diu Flick després de la derrota davant el Chelsea, «però toca fer un pas endavant»
Joan Domènech
A Lamine Yamal i als altres els toca «fer un pas endavant i demostrar que el Chelsea forma part del passat». Una manera de dir que han de reivindicar-se i reparar la ferida de Stamford Bridge. Perquè el 3-0 ha deixat empremta, ha admès Hansi Flick, i no hi ha millor teràpia de curació que una victòria sobre l’Alabès.
«Anímicament estem tots malament», reconeixia el tècnic, i no només Ronald Araujo, absent dels entrenaments els dos últims dies, víctima d’un virus estomacal. El Barça se submergeix en la Lliga amb tres partits de dissabte (Alabès, 16.15 h) a dissabte (visita al Betis, 18.30 h) amb el de l’Atlètic aquest dimarts (21.00 h). La victòria brindaria la satisfacció de reportar el liderat momentani, a l’espera de si el Reial Madrid fos capaç de recuperar-lo a Girona diumenge a la nit (21.00 h).
Flick va dir a Londres que era positiu davant el futur immediat de l’equip; desitjava ser-ho perquè compta amb la reincorporació de diversos jugadors. Ho és perquè el que veu en els entrenaments el satisfà plenament.
L’enyorança de Raphinha
En primer lloc, la de Raphinha. «És clar que l’he trobat a faltar», ha reconegut del futbolista que li va donar 34 gols i 26 assistències per coronar una grandiosa temporada. L’ha trobat a faltar perquè «és un dels jugadors més centrats de l’equip» i perquè «s’ajusta molt a la nostra filosofia». Una filosofia que estableix que els davanters són la primera barrera de pressió. «Rafa té un impacte molt positiu quan defensem, quan hi ha transicions», desenvolupava Flick, que va vincular la producció anotadora del brasiler amb aquesta intensitat i aquestes ràpides recuperacions de la pilota.
«És clar que he trobat a faltar a Raphinha, és un dels jugadors més centrats de l’equip i s’ajusta molt a la nostra filosofia»
Pedri, en la segona meitat
El tècnic crema en desitjos d’alinear-lo de titular després de dos mesos de baixa. Li va donar 9 minuts davant l’Athletic i 28 a Chelsea. Igual que a Pedri, amb qui es manté la prudència d’evitar riscos. Sortirà en la segona meitat, va avançar el tècnic, i serà un altre qui ocupi la plaça de Fermín, que va tornar de Londres amb una lesió al soli de la cama dreta.
Marcus Rashford va ser el tercer nom que va citar Flick perquè reforci els recursos del Barça, necessitat de fons d’armari fins a final d’any. Per això que Andreas Christensen cobri opcions de ser titular, sigui de central o de migcampista davant la presumible absència d’Araujo. El tècnic ha de repartir minuts. Eric Garcia és el jugador més utilitzat de la plantilla
A Lamine Yamal els hi va restar a Londres amb una substitució que el noi va semblar no encaixar gaire bé. Potser el seu rostre va desprendre el seu enuig pel mal partit que va fer, arrasat per Marc Cucurella. «Per a mi és un dels millors laterals del món i un dels més intel·ligents», va destacar Flick per justificar la decebedora actuació de l’extrem blaugrana, que va emplaçar que enterri el negre record de dimarts.
