Motociclisme
L'EnduRoc arriba dissabte i diumenge als quinze anys amb rècord d'inscrits
La festa de l'enduro de les Comes arriba als 800 inscrits en un cap de setmana amb homenatge a Josep Garcia, entrada gratuïta i atraccions esportives i comercials
Regió7
La festa de final de temporada de l'enduro a casa nostra, l'EnduRoc, arriba dissabte i diumenge a Súria amb un cap de setmana de rècord. El de participació, amb més de 800 inscrits, en la quinzena edició de la cita, que suposarà un homenatge a Josep Garcia al costat de casa, a les instal·lacions de les Comes.
Tot s'estendrà en una àrea de 800 hectàrees amb zona d'acampada, aparcament, vestidors, zona comercial i també circuits. Entre les novetats hi haurà la categoria Amics Elèctriques, que estrena un nou format, a més de consolidar-se la modalitat de Super Trail.
Dissabte arrencarà tot amb la volta de reconeixement al recorregut de 36 quilòmetres que establirà la sortida de diumenge. Després, a les 13.45 hores, la cursa infantil amb nens entre 6 i 15 anys. A les 14.15 hores hi haurà la Super Trail i a tres quarts de quatre, la Superpole, una prova curta i espectacular amb els quaranta pilots més ràpids del tram cronometrat.
La jornada de dissabte també serà aprofitada per fer un homanatge al Josep Garcia, al voltant de les dues de la tarda i guanyador de cinc edicions de l'EnduRoc, entre elles la de l'any passat.
La cursa, amb estrelles com Ivan Cervantes, Jaume Betriu, Pol Tarrés, Jaime Busto i Carles Checa, es farà diumenge a les deu del matí, amb les categories sènior i júnior. Després, a les 11.30 hores, tindrà lloc la sortida de la multitudinària cursa Amics, prèvia a la cloenda.
