Futbol sala
La selecció estatal de futbol sala de Clàudia Pons arrasa Canadà abans de les eliminatòries (0-7)
La baganesa rota la plantilla, que no té cap problema per fer el ple en la primera fase, i dilluns es veurà les cares amb Marroc en els qua
La selecció espanyola femenina de futbol sala, entrenada per la baganesa Clàudia Pons, ha fet el ple en la primera fase el primer Mundial de la història, que es juga aquests dies a les Filipines. El combinat estatal, que ja havia derrotat Tailàndia (5-2) i Colòmbia (5-1) en els dos primers partits, s'ha desfet en aquesta ocasió de Canadà, la ventafocs del grup, per un concloent 0-7.
El partit ha estat aprofitat per Clàudia Pons per rotar la plantilla que s'ha endut al torneig, ja que la primera posició de grup estava assegurada. També se sabia que el rival en els quarts de final serà Marroc, segona del grup A. El duel serà dilluns a les 13.30 hores.
En el partit d'aquest divendres, Canadà ha començat atacant en la primera jugada del partit, en què ha posat a prova la portera Elena, però no ha inquietat gaire més. Les espanyoles han conquerit la possessió i han començat a arribar els gols.
Així, en la primera part ja han entrat cinc gols, cadascun d'ells d'una jugadora i d'una factura diferents. En la segona meitat, la tendència ha estat la mateixa, tot i que Espanya ha aixecat el peu de l'accelerador i només ha assolit el gol dues vegades.
Ara Espanya s'enfrontarà a una Marroc a la qual hauria de vèncer amb claredat. Les africanes van arrencar caient derrotades contra Argentina (0-6) en el debut, tot i que s'han classificat en vèncer l'equip amfitrió per 2-3 i sorprenent Polònia per un exigu 0-1, dijous.
En cas de superar la selecció magribina, la rival de semifinals seria, presumiblement, Brasil, la gran favorita, en un xoc que es jugaria divendres vinent.
CANADÀ: Palacio-Teller, Therien, Pion, He, Brossard -equip inicial- Lagace, Delev, Houmphanh, Gosselin, Gaspar Freire, Dadaille, Hindmarsh, Gagne i Steinhauer
ESPANYA: Elena, Laura Córdoba, Samper, De Paz, Irene Córdoba -cinc inicial- Noelia, Dany, Ceci, María Sanz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez, Martita i Cristina (ps)
ÀRBITRES: Janah (MAS) i Albishi (KSA)
GOLS: 0-1 Antía Pérez min 5, 0-2 Dany min 10, 0-3 Laura Córdoba min 14, 0-4 De Paz min 15, 0-5 Ceci min 20, 0-6 Martita min 25, 0-7 Noelia min 29
