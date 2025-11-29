Esquí alpí
Albert Ortega, esquiador de La Molina Club d'Esports, queda 23è en el gegant de la Copa del Món a Copper Mountain
El barceloni es converteix en el segon millor esquiador estatal masculí en aquesta disciplina en tota la història darrere de Paco Fernández Ochoa
Regió7
L'esquiador barceloní del club cerdà La Molina Club d'Esports (LMCE) Albert Ortega ha aconseguit la 23a posició a l'eslàlom gegant de l'estació estatunidenca de Copper Mountain, corresponent a la Copa del Món. S'ha convertit en el segon millor esquiador de l'estat en tota la història en una prova masculina d'aquesta disciplina després del mític Paco Fernández Ochoa. També millora el seu millor resultat, un 27è lloc a Schladming (Àustria) del gener del 2024.
Aquest lloc el ratifica com una aposta clara de cara als propers Jocs Olímpics del mes de febrer a Milà-Cortina d'Ampezzo. Ortega ha sortit a Copper Mountain amb un dorsal competitiu, el 38, però ha hagut d'esforçar-se al màxim per entrar com a 29è classificat en la segona màniga, la dels trenta millors.
En aquesta, ha anat superat el corredor que havia sortit davant d'ell, l'estonià Tormis Laine, i fins i tot ha guanyat sis places més fins acabar en el lloc 23, amb un dèficit acumulat de 2 segons i 61 centèsimes respecte del guanyador, l'austríac Stefan Brennsteiner. El segon lloc ha estat per al noruec Henrik Kristoffersen i el tercer, per al croat Filip Zubcic, en una prova en què l'andorrà Joan Verdú ha estat setzè.
Ortega ha declarat, en acabat, que "estic de tornada als punts a la Copa del Món. També molt content amb la feina que estem fent tot l'equip, molt forta, i pel resultat d'avui, però també molt motivat pel que vindrà".
En la pretemporada, Ortega ja havia mostrat la seva progressió guanyant la classificació general en gegant de la South American Cup durant la preparació de l'equip estatal a Ushuaia, a Argentina.
