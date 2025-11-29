Motociclisme
El campió del món Josep Garcia guanya la Superpole de l'EnduRoc i és homenatjat a casa
El surienc és l'estrella de la festa de final de temporada que viurà el seu epíleg diumenge amb la prova de campions i amb la cursa d'Amics
Regió7
El campió del món d'EnduroGP les dues últimes temporades, el surienc Josep Garcia, ha tornat a ser profeta a casa seva. Ha rebut un sentit homenatge de l'EnduRoc, la trobada social i competitiva que s'organitza a Les Comes, al costat de casa seva, per celebrar el final de la temporada. A més, ha guanyat la Superpole i és el principal favorit en la cursa de campions de diumenge la qual, juntament amb la prova anomenada d'Amics, tancarà la cita.
Garcia ha rebut un reconeixement per la gran temporada, amb el títol d'EnduroGP, Enduro1 i els Sis Dies Internacionals en la seva classificació individual. El surienc ha volgut "agrair al Pep Vila [organitzador, de ProMotor] per aquest gran esdeveniment que munta aquí, l’EnduRoc. És brutal l’ambient que hi ha i a sobre el temps ens acompanya. També li vull agrair l’homenatge que m’ha fet, ja que l’enduro és un esport de motor petit i t’ha d’agradar per seguir-lo. Rebre un homenatge així és increïble perquè la feina que hi ha darrere és inhumana".
Ha afegit que "ha estat un altre any de somni, amb els Sis Dies, campions del món d’EnduroGP, un any immillorable. Estic molt content de tancar l’any aquí, al costat de casa, amb la família, els amics i tots vosaltres. Espero oferir un bon xou aquesta tarda i donar el millor de mi com sempre".
Sempre a davant
I així ha estat, perquè a la tarda no ha tingut cap problema a remuntar des de la cinquena posició inicial fins al lideratge i guanyar la Superpole, la prova dels quaranta millors de les classificatòries del matí i que guanya per cinquè cop.
El punt culminant ha estat un avançament al pilot de Beta Pau Tomàs, qui ha estat segon, en una zona de roques. El podi l'ha tancat el nargonès de Gas-Gas Jaume Betriu, seleccionador de Garcia en els Sis Dies i habitual del mundial.
El matí, els pilots havien fet una volta de reconeixement al circuit de 35 quilòmetres i ja se'ls ha cronometrat per veure qui disputaria la Superpole. Era la part esportiva d'una jornada en què el públic hi tenia entrada lliure i podia gaudir de la competició i també d'una àrea de lleure i comercial.
També hi ha hagut d'altres moments interessants com la Supertrail, una prova de vint pilots competint en una cursa dissenyada per a motos d'aquesta especialitat. Pol Tarrés, amb Yamaha, n'ha estat el vencedor. També han guanyat Arlés Millan en Iniciació-1, Iker Muñoz en Iniciació-2, Joan González en juvenils i Arturo Abrines en cadets.
Les curses finals, les de diumenge, seran a les deu del matí la de campions i a les 11.30 hores la d'Amics, amb més de 450 participants.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- Un accident entre dos turismes i una moto deixa dos ferits i obliga a tallar la Bv-4501, a Pineda de Bages