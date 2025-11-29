Futbol sala
La falta d’encert condemna el Covisa Manresa a Sabadell (5-2)
Tot i fer un bon partit, els de Jairo Molero deixen escapar més d’una desena d’ocasions i continuen cuers
El Covisa Manresa ha pagat la falta d’encert de cara a porteria i ha cedit una nova derrota en la visita a la pista del Natació Sabadell, tercer classificat. El conjunt dirigit per Jairo Molero ha desaprofitat més d’una desena d’ocasions clares —entre elles, quatre pals— i continua cuer del grup 3 de la Segona Divisió B.
Després de la victòria aconseguida el cap de setmana passat davant l’Hospitalet (3-2), la primera de la temporada, els manresans han sortit a l’enfrontament amb la idea claríssima d’encadenar-ne una altra i sortir de la zona baixa de la classificació.
I no ha estat per la falta d’intents. La primera arribada, un xut llunyà d’Aaron, ha arribat tot just al minut dos. S’hi ha sumat Asis, al cap de poc, amb un xut potentíssim que s’ha estavellat al travesser, i també Héctor Albadalejo, en tres ocasions, i David Lozano, en un cara a cara amb Luis Sanguino que ha enviat directament fora.
Malgrat el bon inici, el primer d’avançar-se ha estat el conjunt local (minut 8) amb una fuetada brutal de German Escudero des de fora l’àrea que ha tret les teranyines de l’escaire dret de Marc Cella.
El gol sabadellenc no ha desanimat els manresans. De fet, ha passat més aviat el contrari. El Covisa ha pressionat encara més amunt i no ha deixat que els locals superessin la línia divisòria en cap moment. Feia estona que el Covisa mereixia alguna cosa més, i després d’un nou travesser de David Lozano i de dues aturades de Sanguino, Albadalejo ha fet l’empat.
El pas endavant del Natació abans d’acabar la primera part, ha suposat el segon gol del mateix Escudero. Ha reaccionat Molero amb el temps mort i quan quedaven només vint segons pel so de la botzina, Aaron ha fet el 2 a 2.
L’inici de la segona ha estat força més complicat pels manresans, que s’han topat amb un Natació més actiu que fins aleshores. Tot i tenir dificultats per esmunyir-se de la pressió enganxifosa local, les ocasions més clares han tornat a ser del Covisa.
Les dues esgarrapades les ha propiciat David Lozano, segurament el jugador blanc-i-vermell més actiu sobre la pista. La primera ha estat una conducció llarga i un xut final que s’ha topat amb el pal, i, la segona, per perseguir un jugador local, pispar-li la pilota i provocar una transició molt ràpida culminada per Santa que ha tret Sanguino de sota pals.
Igual que ha passat en la primera part, el Natació no ha deixat escapar les seves oportunitats i Escudero ha tornat a avançar el seu equip. Només un minut després, Luis García ha aprofitat un error de Jordi Sànchez dins l’àrea per castigar amb el quart gol.
Tampoc això ha fet abaixar els braços al Covisa, que ho ha continuat provant fins als darrers instants. Finalment, però, el cinquè gol, també de German, que ha arribat a dos minuts pel final, ha sentenciat la desena derrota de la temporada.
