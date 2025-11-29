Victòria blaugrana el dia que torna Marc Bernal a l’onze inicial
Els blaugrana s'imposen a l'Alabès per 3 a 1
Lamine Yamal marca el seu primer gol al Camp Nou, tres anys després de debutar-hi
Regió7
El Barça va commemorar el 126è aniversari de la fundació del club amb una victòria a la gespa contra el Deportivo Alabès per 3 a 1 i amb una incidència al sistema per baixar les entrades que va provocar cues interminables i que el Camp Nou es presentés amb milers de seients buits a l’hora de començar. Els blaugrana van vèncer sense brillantor, però amb comoditat, un resultat que els hauria de servir per refer-se del mal estat anímic en què estaven, segons va confessar divendres el tècnic Hansi Flick en referència a la derrota contra el Chelsea, de cara a la visita de l’Atlètic de Madrid dimarts.
Una baixa d’última hora d De Jong, per un problema familiar, va fer que el berguedà Marc Bernal entrés a l’onze titular. L’últim cop va ser el 27 d’agost del 2024. També hi era Marc Casadó per confegir un mig del camp inèdit, amb Olmo d’interior. Un onze amb nou catalans i set jugadors formats al planter. Koundé va quedar-se al racó de pensar mitja part, Gerard Martín va tornar a fer de central esquerre i Raphinha va entrar a l’equip titular per retrobar el trident de l’any passat. Pedri era a la banqueta i va disposar de la mitja hora final.
Mentre els socis que s’havien quedat sense entrada per la falla de l’aplicació del club anaven fent cap dins, s’asseien al primer seient buit que trobaven o a les escales, l’Alabès s’avançava al cap de 43 segons i Lamine Yamal feia el seu primer gol al Camp Nou tres anys després de debutar-hi amb 15 anys. Quan ja gairebé tothom s’hi havia acomodat més o menys, el sallentí Joan García salvava l’1 a 2 amb una aturada prodigiosa des de terra i Olmo feia el 2 a 1, en la segona assistència de Raphinha. Entremig, crits malhumorats contra Joan Laporta i a favor de la Grada d’Animació.
Va ser gairebé tot. El Barça va treballar una segona part plàcida —tot i el vaitot basc final—, sense concedir ocasions ni tampoc generar-ne, en què el més destacable va ser el retorn i l’ovació per a Pedri, i que Olmo va tancar amb el 3 a 1 definitiu a l’últim minut.
Fitxa tècnica
FC BARCELONA (3): Joan García; Eric Garcia (Koundé, m. 46), Cubarsí (Christensen, m. 84), Gerard Martín, Balde; Casadó, Marc Bernal (Rashford, m. 46), Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski (Ferran Torres, m. 60), Raphinha (Pedri, m. 60).
DEPORTIVO ALABÈS(1): Sivera; Pacheco, Otto, Tenaglia, Parada (Martínez, m. 80); Rebbach (Aleñà, m. 58); Calebe (Carlos, m. 58), Blanco, Denis Suárez (Guevara, m. 67), Ibáñez (Guridi, m. 67); Lucas Boye.
ÀRBITRE: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comitè madrileny). Va amonestar Marc Bernal i Joan García del Barcelona i Rebbach, Calebe i Blanco de l’Alabès.
GOLS: 0-1 (m. 1), Ibáñez; 1-1 (m. 8), Lamine Yamal; 2-1 (m. 26), Olmo; 3-1 (m. 93), Olmo.
