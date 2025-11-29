L’Igualada Rigat venç a Cerdanyola (3-8) i manté el pols al Barça
Regió7
L’Igualada Rigat HC ha perdut el lideratge de l’OK. La golejada dels blaugrana divendres al Pas Alcoi (10-1) obligava els arlequinats a guanyar per més de 7 gols el Cerdanyola a la pista de Can Xarau. N’hi van faltar dos. Però, el vuitè triomf en les deu jornades disputades el manté empatat a la primera posició.
Els jugadors de Marc Muntané visitaven el dotzè classificat. La diferència de 13 punts que hi havia abans de començar la jornada marcava la desigualtat entre els dos equips i feia pensar en un triomf còmode per als arlequinats. Però, als igualadins els va costar una part i mitja imposar la seva superioritat teòrica i, també, el domini que tenien a la pista i que no s’acabava de reflectir en el marcador.
El partit va començar amb un gol matiner, al cap de 30 segons de començar, en una jugada individual de Xavier Rovira que va sorprendre la defensa i el porter Arnau Martínez.
L’Igualada va empatar i va capgirar el marcador aviat i se’n va anar al vestidor amb un clar 2 a 5 Però, li havien calgut dues situacions de superioritat, causades per les dues targetes blaves que va veure Álvaro Giménez. A la primera, a mitja primera part, Joel Roma va posar l’1 a 2 i, a la segona, a l’últim minut i mig, Guillem Llorens i Marc González van establir el 2 a 5 amb què es va arribar al descans. L’últim, en una acció de murri de Marc González que, amb només 4 segons, va estar llest per rematar una bola rebotada a la tanca.
La segona part va començar amb un gol de penal de Sergio Miras. La resistència del Cerdanyola es va acabar amb els gols de Cañadillas (en va fer 3) i Marc Carol, en només cinc minuts.
Tot i disposar d’una falta directa, Arnau Martínez va evitar qualsevol possibilitat de remuntada local amb una gran aturada a Marc Coy.
La victòria deixa l’Igualada segon, amb 25 punts. Només el Liceo (23) manté el ritme. El Reus, derrotat pel Noia (3-6), és quart amb 16 i avui podria ser superat pel Calafell (14) si venç el Pons Lleida.
Fitxa tècnica
CERDANYOLA CH (3): Veludo, Marc Coy, álvaro Giménez, Sergio Miras, Xvier Rovira -cinc titular-, Gerard Pérez, Moya, Vázquez, De Moya, Cordón.
IGUALADA RIGAT HC (8): Arnau Martínez, Matías Pascual, Marc González, Roger Bars, Marc Carol -cinc titular-, Joan Ruano, Joel Roma, Guillem Llorens, MiguelCañadilas, Ferran Busquets.
ÀRBITRES: Iván González González i David Calonge Barrio.
GOLS: 1-0 (m. 24), Xavier Rovira; 1-1 (m. 13), Miguel Cañadillas; 1-2 (m. 14), Joel Roma; 2-2 (m. 15), Sergio Miras; 2-3 (m. 19), Matías Pascual; 2-4 (m. 25), Guillem Llorens; 2-5 (m. 25), Marc González; 3-5 (m. 28), Sergio Miras (p); 3-6 (m. 30), Miguel Cañadillas; 3-7 (m. 36), Marc Carol; 3-8 (m. 24), Miguel Cañadillas.
