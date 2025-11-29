Barça-Alabès
Una incidència en l’app del Barça deixa 2.000 socis fora del Camp Nou
Laia Bonals
L’aniversari del Barça no comença de la millor manera. L’entitat blaugrana, que aquest dissabte, 29 de novembre, compleix 126 anys, rep l’Alabès en el segon partit al nou Camp Nou. No obstant, l’estrès que hi ha ara, poc abans de l’inici, a l’esplanada del feu culer no es deu al duel que disputaran els futbolistes de Hansi Flick. Una incidència en l’aplicació del Barça, necessària per validar les entrades, deixa milers de socis fora del Camp Nou i genera importants cues a les taquilles de l’estadi.
Aquesta fallada tècnica en l’app, que fa més d’una hora que està inactiva, ha generat aglomeracions, i molts seguidors continuen sense poder entrar quan falten 50 minuts per al Barça-Alabès. «Quan falten dues hores per al partit, les aplicacions per entrar al Camp Nou: Barça Tickets i Barça Socios, deixen de funcionar», ha escrit un usuari en la xarxa social X.
Uns 2.000 socis sembla que són els que no poden accedir a l’app per descarregar-se o activar l’entrada. La pàgina web del club tampoc funciona i no es poden comprar ja les entrades. La solució que, ara per ara, ofereix el club és anar a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista i donar-los l’entrada en PDF.
