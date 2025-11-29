Futbol
Visita dels expresidents del CE Sabadell i d'Urbasa al museu del CE Manresa de Manel Sánchez
Miquel Arroyos i Joan Martínez, màxim dirigent de l'empresa immobiliària que va intentar controlar el club fa una vintena d'any, lloen la feina de l'exdirigent
El museu del Centre d'Esports Manresa que el seu expresident, Manel Sánchez, té a la Font dels Capellans de la capital del Bages va rebre aquest setmana una visita especial. Va ser la de l'expresident del Centre d'Esports Sabadell, Miquel Arroyos, i també la de l'exmàxim dirigent de l'empresa immobiliària Urbasa, també radicada a la cocapital del Vallès Occidental, Joan Martínez. Aquesta va ser la firma que va estar a punt de fer-se amb el control del club quan aquest es va voler transformar en societat anònima esportiva, en la primera dècada d'aquest segle.
Arroyos va mostrar-se entusiasmat amb el museu i va exclamar que "tant de bo n'hi hagués algun d'igual amb el Sabadell. Jo encara tinc copes i tot de material a casa meva. Van dir que n'habilitarien un lloc, però encara no està fent. Estaria bé que es projectés ara, que sembla que el primer equip va bé". Va recordar també que la trajectòria d'enguany ha arribat de la mà, a la banqueta, de Ferran Costa, tècnic amb un brillant passat al Manresa.
Per la seva banda, Martínez va recordar l'època d'Urbasa, empresa que no va sobreviure a la crisi del 2008. En aquell moment, tota la negociació anava de la mà de l'exdirectiu, del Manresa i del Barça, Amador Bernabéu, però no es va arribar a concretar. Martínez també va poder "veure molta informació sobre nosaltres que va sortir en aquell moment. Ha estat bé recordar-ho".
