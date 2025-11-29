L'Adbisio Manresa s'impulsa amb una victòria conra el CDW Navarra
Els manresans vencen per 15 a 12 i acaben la primera volta consolidats a la quarta posició
Afrontaven la jornada 7 amb els mateixos punts que els navarresos
L’Adbisio Manresa ha obtingut una victòria per 15 a 12 contra el CD Waterpolo Navarro a la setena jornada, última de la primera volta de la lliga del Grup B de la Segona Divisió espanyola que li serveix per consolidar-se al quart lloc de la classificació, per darrere de l’Elx, el Màlaga i el Godella. El CDW Navarra, un dels equips històrics del waterpolo espanyol, arribava a la piscina municipal Manuel Estiarte cinquè, amb els mateixos 7 punts que tenien els manresans.
El tècnic David Torilo ha pogut comptar amb tots els jugadors de la seva plantilla, després que aquest dilluns s’hi reincorporés el porter Aaron Wilson, ja recuperat de la lesió muscular que es va fer a l’últim quart de la primera jornada, a la piscina del Canoe. El californià ha jugat l’últim quart. Els canvis constants han permès que l’equip arribés sencer al final del partit i que fos capaç d’afrontar l’embranzida dels navarresos.
Els manresans han començat bé. En atac trobaven la xarxa del porter De la Maza amb una relativa facilitat. En defensa, pressionaven dalt i escurçaven els atacs navarresos. Només les exclusions els penalitzaven i impedien obrir forat en el marcador. Els dos primers gols encaixats eren amb un nedador menys. Tan bon punt s’han equilibrat les exclusions, l’Adbisio Manresa ha fet diferències, primer de dos gols a mig període (4-2) i de tres gols en acabar el quart, amb el penal transformat per Iván Martínez a tres segons del final (6-3). Oriol Albacete frustrava les rematades visitants i estava llest a avançar-se al boia.
El marcador advers ha fet que Iker Jáuregui ordenés els seus nedadors de pujar la pressió. Tot i que els manresans s’han arribat a posar amb un més quatre (7-3 i 8-4) a l’inici, la diferència s’ha anat rebaixant fins al 9 a 8 amb què ha acabat la primera part, amb un parcial de 3 a 5. Els manresans havien deixat de veure porteria amb la facilitat dels primers vuit minuts, havien hagut d’elaborar més les jugades i de xutar al límit de la possessió, i també el porter De la Maza estava més encertat. A la porteria local, Oriol Albacete mantenia els encerts i evitava que els navarresos remuntessin.
El partit s’ha reprès travat, amb atacs fallits d’un equip i l’altre. Ha trigat més de tres minuts a fer-se el primer gol, de Martí Puerta. Albacete feia dues aturades consecutives en el mateix atac rival, i els manresans tornaven als tres gols d’avantatge (11-8, a 3:58). El Navarra només podia superar el porter local des del penal. El parcial de 2 a 1 ja ensenya que les defenses s’havien imposat als atacs.
Que els dos equips havien assenyalat amb vermell aquest partit s’ha vist a l’inici del quart i definitiu parcial. La pressió era a tota la piscina i les pilotes es lluitaven amb intensitat. Una d’aquestes pugnes acabava amb l’exclusió doble, de Lluís Mayol i Unai García. David Torilo ha fet jugar Aaron Wilson en aquest quart. Ha mantingut el nivell de la porteria. A tres minuts del final, amb 13-11, ha evitat que el Navarra es posés a un gol, amb una aturada amb el boia a un pam d'ell. I un altre cop, a 30 segons del final, amb 14-12 al marcador, n’ha fet una de doble que segellava la victòria manresana rubricada per Martí Puerta, el millor jugador del partit amb 5 gols, a set segons de l’acabament.
L’Adbisio Manresa tanca la primera volta quart, amb 10 punts. Reprendrà la lliga el dissabte 13 de desembre contra el CN Canoe, a la piscina Manuel Estiarte Duocastella.
ADBISIO CN MANRESA (15): Oriol Albacete, Martí Puerta (5), Mar Urgelés (1), Roc Serra (2), David Holgado (1), Iván Martínez (3), Iván Rey (1) -equip titular-, Biel Fernández, Lluís Mayol, Arnau León (1), Jordi Martínez, Aleix Estany (1), Aaron Wilson, Sergi Torres.
CD WATERPOLO NAVARRA (12): Javier de la Maza, Unai Cortés (1), Pepe Bausa (2), Javier Zapata (1), Jaime Ibarriola (3), Unai Altuna (1), Unai García (1) -equip titular-, Yohan Arizaga (1). Iker Arriarás, Oier García, Daniel Zulaica (2), Erik Iriarte, Joseu Aznar.
ÀRBITRES: Marc Domínguez Torres i Josep Colominas Juanola.
PARCIALS: 6-3 / 3-5 / 2-1 / 4-3
