Aitana Bonmatí es trenca el peroné durant un entrenament amb la selecció
La migcampista catalana tornarà a Barcelona per sotmetre’s a més proves i determinar el període de recuperació.
Laia Bonals
“Un mal suport en una acció fortuïta”, així defineix la Federació Espanyola el moment en què Aitana Bonmatí s’ha fet mal durant l’entrenament d’aquest diumenge. “Aitana Bonmatí acabava la sessió matinal a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas amb dolor després d’un mal suport en una acció fortuïta. Després de les proves realitzades pels serveis mèdics de la RFEF, se li ha diagnosticat una fractura al peroné esquerre”, va explicar l’organisme federatiu en el comunicat.
La fractura del peroné sol trigar entre 6 i 8 setmanes a consolidar-se si és una fractura simple sense desplaçament, mentre que les fractures que requereixen cirurgia o presenten lesions associades poden necessitar entre 8 i 12 setmanes o fins i tot 3 o 4 mesos per recuperar completament la funció. La jugadora catalana tornarà a la Ciutat Comtal i a la disciplina del seu club per concretar l’abast real i la naturalesa de la lesió i començar el seu període de recuperació.
El Barça té problemes després d’aquest parèntesi de seleccions, ja que també demà dilluns arribarà a la Ciutat Esportiva Kika Nazareth, que es va lesionar greument en el partit de Portugal contra Holanda aquest divendres. Seran els serveis mèdics del club els qui li realitzin les proves concloents per a una lesió que apunta a llarga durada.
