Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu reacciona a temps a Gernika i se n'endú la segona victòria consecutiva a la lliga (63-75)
Un tercer quart majestuós canvia la dinàmica del partit, en el retorn de la francesa Ridard, i les urgellenques posen dos partits de marge respecte del descens
Regió7
El Cadí la Seu s'ha basat en un gran tercer quart, en què ha deixat en nou punts al Gernika i n'ha anotat 26, per capgirar el resultat a la vila basca i sumar la tercera victòria del curs, segona consecutiva. El retorn de la francesa Ridard, fitxada a mitja setmana, l'ha notat el joc interior d'un conjunt en què també han destacat els 21 punts, amb tres triples, de Shaylee Gonzales.
Tot després d'uns primers vint minuts que, sense ser un desastre, han anat a menys i han deixat el Cadí a remolc. En el tercer període, però, s'ha controlat millor Olaeta i Bessoir, que havien fet mal abans, i amb joc coral de totes les integrants de l'equip s'han agafat tretze punts de marge. En els darrers deu minuts la diferència ha seguit creixent fins als disset punts (54-71) mínimament reduïts al final.
El tècnic de les urgellenques, Isaac Fernández, deia al final de l'enfrontmanet que "estem molt contents per la victòria. Sumar i fer-ho a fora de casa és molt complicat. Hem jugat una primera part dolenta, en què hem anat justets d'energia i no hem seguit el pla de partit. Al descans ho hem parlat i a la segona part hem defensat i jugat bé. Hem pogut córrer i ens hem sentit còmodes més enllà que els tirs entressin o no. Aquest és el nostre estil i espero que ho tinguem clar per a les properes ocasions".
LOINTEK GERNIKA: Matarranz 5, Olaeta 14, Westerik 5, Bessoir 12, Brown 9 -cinc inicial- Krnjic, Castedo 13, Polleros 5
CADÍ LA SEU: Gervasini 7, Gonzales 21, Palma 5, Hollingshed 8, Niare 3 -cinc inicial- Raventós 5, Mata 7, Werth 4, Aguilar 3, Morales i Ridard 12
ÀRBITRES: Palanca, García Crespo i Chacón
PARCIALS: 18-22, 40-36, 49-62, 63-75
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina