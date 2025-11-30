Bàsquet/Tercera FEB grup C-B
El CB Navàs es desfà al final contra l’Es Castell (62-82)
Una greu lesió de David Yuste, l’expulsió d’Isidre Suau i un criteri arbitral massa sever amb els locals determina el signe del partit
Una greu lesió de David Yuste i l’expulsió per doble tècnica d’Isidre Suau han estat els detonants de la clara desfeta del CB Navàs Viscola davant el SA Tintina CB Es Castell Menorca (62-82). Els bagencs s'han mantingut amb opcions davant un efectiu conjunt illenc durant trenta minuts, però el criteri arbitral, més sever amb els locals - 37 tirs lliures a favor dels menorquins per 13 dels navassencs- ha estat un condicionant que ha marcat el matx.
El duel ha començat igualat, amb un Es Castell més encertat que adquiria la primera renda transcorreguts els primers deu minuts de joc. El seu pla de joc reeixia en el seu objectiu de tallat el ritme del Navàs, que no en tenia prou amb la major efectivitat en els llançaments de dos punts. Tant és així que al descans el desavantatge ja s’enfilava al doble dígit.
A la represa, semblava que el signe del partit canviava. Els navassencs han sortit confiats, fent mal contracop a partir de la defensa i reduint la renda a la mínima expressió (47-48). Tanmateix, l’exclusió del seu tècnic, un llistó arbitral que portava els visitants a viatjar a la línia de tirs lliures amb molta freqüència i la lesió de Yuste han fet un mal moral als bagencs que ha estat difícil de remeiar.
Fitxa tècnica
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 11, Bataller 11, Monés 9, Zhuravlov 13, Montagut 9 -cinc inicial- Fall 6, Boixadera, Yuste 2, Saló 1, Juncadella, Costa
SA TINTINA CB ES CASTELL MENORCA: Llufriu 5, García 8, Corbera 12, Hernández 23, Gascon 12 -cinc inicial- Andujar, Bagur, Gómez 18, Taltavull, Ndoye, Fernández 4
ÀRBITRES: Ruiz i De Gregorio
PARCIALS: 14-20, 31-41, 49-53, 62-82
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina