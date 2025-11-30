Bàsquet/Copa Catalunya
Un combatiu ASFE posa contra les cordes a fora el líder invicte de la lliga (62-58)
Una defensa zonal del Reus en el moment més àlgid de les santfruitosenques frustra les seves opcions a victòria
El Petropintó ASFE va firmar una meritòria actuació que va acabar sense premi a la pista del Reus Ploms Salle (62-58), el líder invicte de Copa Catalunya. Les jugadores de Sergi Hormigo, que venien amb la inèrcia positiva de la convincent victòria contra l’Odontomed Jet Terrassa, van competir fins al final davant una formació imbatuda que té, probablement, la jugadora més diferencial, Kendall Martin.
Les santfruitosenques afrontaven el partit amb un regust agredolç. La marxa d’una jugadora, per una part, i la bona dinàmica generada arran del darrer triomf. Malgrat aquest còctel d’emocions, les visitants van seguir a la perfecció el pla de partit per aturar la seva jugadora referent. Van impedir que anotés cistelles fàcils enviant-la a la línia de tirs lliures on, tanmateix, es va mostrar força encertada. El matx va ser igualat durant gran part de la confrontació. A la represa, les del Baix Camp van obtenir la primera diferència significativa, però les bagenques van tornar fins al punt d’espantar les rivals, que es van veure forçades a fer zona per frenar la progressió de l’ASFE.
Una derrota que deixa bones sensacions abans d’afrontar l’aturada pel Pont de la Puríssima.
Fitxa tècnica
VALLCUERBA REUS PLOMS SALLE: Sanjuan 3, Montserrat 5, Batista 6, Carayol 8, Martín 23 -cinc inicial- Sendra 5, Quintana 6, Sole, Gas 2, Martí 4, Juanarena
PETROPINTO ASFE: Fornells 11, Salas 5, M.López 13, Colldeforn 9, Momotiuk 8 -cinc inicial- Morros 3, A.López, Clarà 2, Albàs 7, Martínez
ÀRBITRES: Royo i Cardozo
PARCIALS: 14-13, 33-31, 51-41, 62-58
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina