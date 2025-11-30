Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Copa Catalunya

Un combatiu ASFE posa contra les cordes a fora el líder invicte de la lliga (62-58)

Una defensa zonal del Reus en el moment més àlgid de les santfruitosenques frustra les seves opcions a victòria

Maria López va ser la jugdora més destacada amb 13 punts

Maria López va ser la jugdora més destacada amb 13 punts / Oscar Bayona

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Petropintó ASFE va firmar una meritòria actuació que va acabar sense premi a la pista del Reus Ploms Salle (62-58), el líder invicte de Copa Catalunya. Les jugadores de Sergi Hormigo, que venien amb la inèrcia positiva de la convincent victòria contra l’Odontomed Jet Terrassa, van competir fins al final davant una formació imbatuda que té, probablement, la jugadora més diferencial, Kendall Martin.

Les santfruitosenques afrontaven el partit amb un regust agredolç. La marxa d’una jugadora, per una part, i la bona dinàmica generada arran del darrer triomf. Malgrat aquest còctel d’emocions, les visitants van seguir a la perfecció el pla de partit per aturar la seva jugadora referent. Van impedir que anotés cistelles fàcils enviant-la a la línia de tirs lliures on, tanmateix, es va mostrar força encertada. El matx va ser igualat durant gran part de la confrontació. A la represa, les del Baix Camp van obtenir la primera diferència significativa, però les bagenques van tornar fins al punt d’espantar les rivals, que es van veure forçades a fer zona per frenar la progressió de l’ASFE.

Una derrota que deixa bones sensacions abans d’afrontar l’aturada pel Pont de la Puríssima.

Fitxa tècnica

VALLCUERBA REUS PLOMS SALLE: Sanjuan 3, Montserrat 5, Batista 6, Carayol 8, Martín 23 -cinc inicial- Sendra 5, Quintana 6, Sole, Gas 2, Martí 4, Juanarena

PETROPINTO ASFE: Fornells 11, Salas 5, M.López 13, Colldeforn 9, Momotiuk 8 -cinc inicial- Morros 3, A.López, Clarà 2, Albàs 7, Martínez

ÀRBITRES: Royo i Cardozo

PARCIALS: 14-13, 33-31, 51-41, 62-58

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents