Futbol
El FC Pirinaica convenç i suma la segona victòria consecutiva (3-1)
El conjunt dirigit per Romans Carrillo domina clarament el Sants i s’aferra a la part alta de la classificació
Amb aquest resultat, els vermells acumulen set jornades seguides sense perdre
El FC Pirinaica s’ha imposat a la UE Sants per 3 a 1 en un duel apassionant al Mion Puigberenguer i ha confirmat el bon moment de forma de la plantillla. Els vermells sumen la segona victòria consecutiva i acumulen set jornades seguides sense perdre.
El partit no podia començar millor per la Piri, que s’ha avançat al primer minut amb una rematada de Dani Santiago. El central dretà ha aprofitat una centrada precisa d’Arnau Puentes des del costat dret i ha castigat la porteria defensada per Iker Bayo amb un cop de cap potent i ajustat al pal.
Dirigia el tècnic Romans Carrillo, expulsat en l’última jornada però igual d’implicat que sempre, l’inici fulgurant dels manresans, intensos en la pressió, instal·lats a camp rival i assetjant l’àrea contrària. Ha corregit la situació el Sants al voltant del quart d’hora de joc, el duel s’ha igualat i els visitants s’han instal·lat una estona al camp de la Piri.
No han estat incòmodes els jugadors vermells, que han aguantat el cop i han provat de sortir al contraatac. A més, la contundència defensiva d’una primera línia governada per Dani Santiago, l’autor del gol, ha acabat amb tots els intents de perill visitants.
De fet, el conjunt visitant amb prou feines ha xutat a porteria. Tan sols un intent tímid d’Ivan Miñano des de lluny ha fet intervenir mínimament Dani del Río, que ha estat més estona donant instruccions que preocupat per mantenir la porteria a zero.
Ha tornat a ser la Piri qui ha estat més a prop de marcar. A l’un contra un que havia perdonat Eloi Moral (minut 9), se n’hi ha sumat un altre, encara més clar, d’Arnau Puentes (minut 34). Eloi havia deixat sol al surienc davant Buyo després d’un control magnífic amb l’esperó que ha deixat clavat el seu defensor. Mentrestant, Ansu ha estat substituït per una lesió. Nocete ha passat al doble pivot i ha entrat Samper per ocupar la vacant al lateral dret.
Abans d’acabar la primera part, el Sants ha rematat al travesser i ha recordat als vermells que, tot i la superioritat, la diferència al marcador encara era mínima.
L’inici de la segona ha recordat als primers minuts de partit. El joc vertical de la Piri, que ha alimentat tant com ha pogut les desmarcades dels davanters i els ha creat situacions d’avantatge per encarar i posar a prova les respectives parelles de ball, ha complicat la tasca defensiva del Sants. L’únic que els ha faltat als vermells ha estat la precisió en l’última passada i afinar la punteria en els intents d’Eloi, Tahirou, Biel i Nocete.
Aquesta vegada, però, el Sants no ha estat capaç de reaccionar. L’equip visitant s’ha anat apagant mentre les oportunitats de la Piri, tot i disminuir en quantitat, eren cada cop més clares. Entre elles, un xut defectuós de Jesús des de l’interior de l’àrea després d’una gran triangulació entre Samper, Nocete i Eloi per banda dreta.
Finalment, el segon gol ha arribat al minut 82. L’ha fet Altimira amb una rematada de cap inapel·lable per Bayo, que no ha tingut més remei que resignar-se mentre feia l’estàtua. Tot i que el triomf semblava segellat, encara hi ha hagut temps perquè Òscar Fernández marqués el 2 a 1 i obligués els jugadors vermells a suar fins al xiulet final per garantir-se la segona victòria consecutiva. Just abans, però, Camilo ha sentenciat amb el 3 a 1. Amb aquests tres punts, ja en són 15 dels últims 21.
