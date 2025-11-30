Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Gimnàstic guanya per efectivitat al Poble Sec (4-1)

Els escapolats tornen a la victòria després de cinc partits gràcies a una exhibició ofensiva

Wiltbank i Martín celebren un dels gols del Gimnàstic

Wiltbank i Martín celebren un dels gols del Gimnàstic / Jordi Biel

Lluc Grandia

Manresa

El Gimnàstic va aconseguir capgirar la mala dinàmica amb una victòria de mèrit contra l'APA Poble Sec (4-1), en un partit on es va poder veure la capacitat ofensiva del conjunt de Carlos López en la seva màxima esplendor i eficiència. Els manresans superen l'equip de Barcelona a la classificació i són setens, tot i que a només tres punts del tercer classificat, l'Igualada, i a deu del líder, el Singuerlín.

Els bagencs volien acabar d'una vegada per totes la ratxa de cinc partits consecutius sense sumar els tres punts, i van sortir amb una marxa més que el conjunt visitant, amb una pressió alta a tot el camp i provocant pèrdues en zones perilloses de l'equip rival. Als vint minuts de partit, el col·legiat xiulava penal favorable als locals per una falta del porter barceloní, Adrián Maestre, i Alex Bravo era l'encarregat de transformar-lo per avançar l'equip local. Només quatre minuts després, en una recuperació prop de l'àrea, la pilota arribava a Rawdy Wiltbank, que es desfeia del seu marcador i amb un xut creuat anotava el segon. Malgrat que el marcador no es va moure en la resta del primer temps, el conjunt manresà va tenir opcions per a fer el tercer que no va aconseguir culminar.

A la segona meitat, més ocasions de perill pel Gimnàstic, malgrat no tenir la mateixa fluïdesa en el joc que durant el primer temps. A l'hora de joc, Wiltbank va fer el seu doblet particular acabant amb una potent rematada de cap una jugada combinada. Tot i el domini en el marcador, els locals no van abaixar la guàrdia, mentre que l'equip barceloní provava de fer mal amb jugades directes. A un quart d'hora pel final, Víctor Muñoz escurçava distàncies rematant una centrada rasa, i, tot i els dubtes dels locals, no van aconseguir anotar cap més gol. Ja a les acaballes, i després d'un parell d'ocasions clares per part dels manresans, Pol Fornell va sentenciar l'enfrontament rematant un refús d'un córner.

GIMNÀSTIC DE MANRESA: Boga, Bertran (Grifell 76’), Fornell, Torras, Domènech, Chumachenko, Wiltbank (Fink 66’), Quesada, Bravo, Rubio i Martín (Klemme 88’).

APA POBLE SEC: Maestre, Miró (Barrera 46’), Tous, Rahouti (Solé 59’), Muñoz, Valldosera (Blanco 59’), Campillos (Muñoz 59’), Dionisio (Carrillo 46’), Osorio (Castro 77’), Miramón, Iglesias.

ÀRBITRE: Samuel Gutiérrez, auxiliat per Marc Puiggròs i Saúl Arián Perarnau.

GOLS: 1-0 Bravo min 24, 2-0 Wiltbank min 28, 3-0 Wiltbank min 63, 3-1 Muñoz min 76, 4-1 Fornell min 89.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
  2. Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
  3. Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
  4. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  5. Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
  6. Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
  7. Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
  8. El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters

Les imatges de la primera edició de les jornades sobre pressió estètica

Les imatges de la primera edició de les jornades sobre pressió estètica

La tómbola solidària i els gegants s’afegeixen a una animada fira de Sant Andreu de Manresa

La tómbola solidària i els gegants s’afegeixen a una animada fira de Sant Andreu de Manresa

Les imatges de la Fira de Sant Andreu

Les imatges de la Fira de Sant Andreu

El Gimnàstic guanya per efectivitat al Poble Sec (4-1)

El Gimnàstic guanya per efectivitat al Poble Sec (4-1)

El porcí és el principal sector agroalimentari exportador i un terç de les vendes internacionals són fora de la UE

El porcí és el principal sector agroalimentari exportador i un terç de les vendes internacionals són fora de la UE

Un jubilat a Andorra, condemnat a pagar a Hisenda a Espanya: aquests són els motius

Un jubilat a Andorra, condemnat a pagar a Hisenda a Espanya: aquests són els motius

L'Occident Bàsquet Manresa derrota el Joventut i es classifica per a la tercera Minicopa del club en cinc anys (93-87)

L'Occident Bàsquet Manresa derrota el Joventut i es classifica per a la tercera Minicopa del club en cinc anys (93-87)

El FC Pirinaica convenç i suma la segona victòria consecutiva (3-1)

Tracking Pixel Contents