El Gimnàstic guanya per efectivitat al Poble Sec (4-1)
Els escapolats tornen a la victòria després de cinc partits gràcies a una exhibició ofensiva
El Gimnàstic va aconseguir capgirar la mala dinàmica amb una victòria de mèrit contra l'APA Poble Sec (4-1), en un partit on es va poder veure la capacitat ofensiva del conjunt de Carlos López en la seva màxima esplendor i eficiència. Els manresans superen l'equip de Barcelona a la classificació i són setens, tot i que a només tres punts del tercer classificat, l'Igualada, i a deu del líder, el Singuerlín.
Els bagencs volien acabar d'una vegada per totes la ratxa de cinc partits consecutius sense sumar els tres punts, i van sortir amb una marxa més que el conjunt visitant, amb una pressió alta a tot el camp i provocant pèrdues en zones perilloses de l'equip rival. Als vint minuts de partit, el col·legiat xiulava penal favorable als locals per una falta del porter barceloní, Adrián Maestre, i Alex Bravo era l'encarregat de transformar-lo per avançar l'equip local. Només quatre minuts després, en una recuperació prop de l'àrea, la pilota arribava a Rawdy Wiltbank, que es desfeia del seu marcador i amb un xut creuat anotava el segon. Malgrat que el marcador no es va moure en la resta del primer temps, el conjunt manresà va tenir opcions per a fer el tercer que no va aconseguir culminar.
A la segona meitat, més ocasions de perill pel Gimnàstic, malgrat no tenir la mateixa fluïdesa en el joc que durant el primer temps. A l'hora de joc, Wiltbank va fer el seu doblet particular acabant amb una potent rematada de cap una jugada combinada. Tot i el domini en el marcador, els locals no van abaixar la guàrdia, mentre que l'equip barceloní provava de fer mal amb jugades directes. A un quart d'hora pel final, Víctor Muñoz escurçava distàncies rematant una centrada rasa, i, tot i els dubtes dels locals, no van aconseguir anotar cap més gol. Ja a les acaballes, i després d'un parell d'ocasions clares per part dels manresans, Pol Fornell va sentenciar l'enfrontament rematant un refús d'un córner.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Boga, Bertran (Grifell 76’), Fornell, Torras, Domènech, Chumachenko, Wiltbank (Fink 66’), Quesada, Bravo, Rubio i Martín (Klemme 88’).
APA POBLE SEC: Maestre, Miró (Barrera 46’), Tous, Rahouti (Solé 59’), Muñoz, Valldosera (Blanco 59’), Campillos (Muñoz 59’), Dionisio (Carrillo 46’), Osorio (Castro 77’), Miramón, Iglesias.
ÀRBITRE: Samuel Gutiérrez, auxiliat per Marc Puiggròs i Saúl Arián Perarnau.
GOLS: 1-0 Bravo min 24, 2-0 Wiltbank min 28, 3-0 Wiltbank min 63, 3-1 Muñoz min 76, 4-1 Fornell min 89.
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters