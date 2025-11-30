El Gimnàstic juvenil s'enfonsa i cau davant el Sant Cugat (1-5)
Un pòquer d'Unax Paniagua desarticula la defensa manresana i els condemna a seguir en descens
El Gimnàstic de Manresa juvenil va caure, en un dels pitjors partits de la temporada, davant un rival directe com és el Sant Cugat (1-5). A més, ho va fer de forma contundent, amb una primera meitat absolutament dominadora dels vallesans i un segon temps on els bagencs no van aconseguir trobar respostes. Això fa que el conjunt visitant els superi a la classificació. Els manresans són penúltims, a dos punts de la permanència.
L'inici va ser de domini visitant, amb més energia que el conjunt manresà i amb les idees més clares. Al minut 13, els bagencs van tenir una ocasió clara, amb una centrada de Cristian Domínguez que rematava Achraf Hablili, però el porter rival, Marc Manzano, aturava la pilota i els santcugatencs van engegar un contraatac que va sorprendre els locals i va acabar als peus d'Unax Paniagua, que va anotar el primer gol. A partir d'aquí, domini absolut dels vallesans, agreujat per la lesió de Domínguez, que es va retirar a la mitja hora de joc. A l'altra banda del camp, Paniagua recollia un refús d'un servei de banda i engaltava un fort xut que tocava amb un company, descol·locava Oriol Dalmau i entrava a la porteria. Set minuts després, Paniagua aprofitava un error en la sortida de la pilota dels manresans i feia el hattrick. I abans del descans, encara tenia temps de fer el pòquer rematant amb el peu un servei de córner. El Gimnàstic va estar erràtic, amb moltes imprecisions, i el Sant Cugat ho va aprofitar per sentenciar l'enfrontament abans del descans.
Els bagencs feien quatre canvis a la mitja part per revertir la dinàmica, i van fer una passa endavant, pressionant a un Sant Cugat que buscava controlar el partit. A l'hora de joc, Andrés Vives, que acabava d'entrar, va tenir una bona ocasió que Manzano va aturar. A vint minuts pel final, Nil Naveira feia el cinquè aprofitant una confusió a l'àrea local. El partit es va parar uns minuts per uns insults a l'àrbitre, i quan es va reprendre, va arribar el gol de l'honor local, obra de Pau Galobardes, que va engaltar un refús provinent d'un servei de córner i el va enviar a la xarxa.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Dalmau; Urcan (Vives 45’), Martínez, Monsó, Fotin, Deluchi; Ibars (Barrabés 45’), Betancourt (Galobardes 45’), Guerra (Masdevall 45’), Domínguez (Sannoh 30’); Hablili.
SANT CUGAT FC: Manzano; Feliu, Flórez, Medina (Salvador 45’); Sarfati (Clapé 62’), Ventura, Quixano (López 86’), Naveira (Vazquez 62’), Mesa; Gonzalez i Paniagua (Abouzra 80’).
ÀRBITRE: Pol Fonts, auxiliat per Dúnia Iglesias i Rocío Cañas.
GOLS: 0-1 Paniagua min 13, 0-2 Paniagua min 25, 0-3 Paniagua min 32, 0-4 Paniagua min 40, 0-5 Naveira min 0-5, 1-5 Galobardes min 75.
