EnduRoc
Josep Garcia s’imposa per sisena vegada a la gran festa de l’enduro català
El pilot de Súria ha revalidat el títol aconseguit l’any passat i ja suma més d’un terç de les victòries totals de la prova
Jaume Betriu, de Coll de Nargó, ha estat tercer a la classificació general i primer en la categoria d’Enduro 3
Les Comes ha viscut un final de festa apoteòsic amb la disputa de les darreres curses de la quinzena edició de l’EnduRoc, la gran festa de l’enduro de casa nostra. Una edició de la prova que ha estat marcada per la presència de públic durant tot un cap de setmana on el brunzit del motor i l’olor de benzina cremada s’han apoderat de l’ambient del privilegiat entorn natural situat a la part alta de la riera de Bogadella. En la plana esportiva, Josep Garcia ha revalidat el triomf aconseguit l’any passat, sense donar opció a cap del centenar de rivals a la categoria Sènior i Junior.
La jornada de diumenge ha començat poc abans de les deu del matí, quan els pilots han fet bramar els motors de dos i quatre temps abans que es donés l’inici de la prova de la categoria reina. Una cursa marcada per uns primers revolts una mica caòtics que han alterat l’ordre lògic de la cursa, tot i que també hi ha posat un nou al·licient: la necessitat d’arriscar per remuntar.
En una pista molt seca i amb molta pols, els pilots se l’han hagut de jugar en cada avançament. Garcia no n’ha estat una excepció, i ha pugnat durant tota la primera volta amb el vencedor de l’edició del 2023, Sergio Navarro. El sevillà s’havia posat líder durant bona part de la primera volta, però el surienc no l’ha deixat destacar-se, i poc abans d’arribar a l’equador de la prova l’ha aconseguit avançar.
El tercer graó del podi ha estat per Jaume Betriu. El pilot de Coll de Nargó tampoc ha tingut una cursa fàcil, i ha hagut d’assumir el risc de no repostar al final de la primera volta per recuperar les posicions que havia perdut a causa d’una caiguda en els primers compassos de la prova. El quart i cinquè lloc de la prova reina s’han definit al darrer revolt, on Nil Rojas ha robat el quart graó del podi a Pau Tomàs.
Una festa multitudinària
Però l'EnduRoc és molt més que una cursa entre pilots professionals, és una festa per als amants del motociclisme i l'esport a la natura, un festival que durant un cap de setmana aparta les diferències entre pilots. Els professionals competeixen entre ells, però comparteixen a estones la pista amb els Amics, la categoria popular que enguany ha agrupat gairebé 500 pilots. Una xifra de rècord pel festival, que segons l'organització ha portat a la casa de Les Comes més de 4.000 espectadors.
La sortida de la cursa d'amics ha estat gairebé més seguida que la dels professionals. Familiars, amics i éssers estimats s'aferraven a les tanques de protecció a la recta de sortida per fer arribar als pilots un darrer missatge d'ànim abans d'afrontar les dues voltes al circuit de 35 quilòmetres. Un traçat que discorria per corriols, salts, zones de roques i fins i tot una de troncs amb una bassa d'aigua que ha estat un dels punts que més atreia els espectadors.
En aquest tram es tornava a reflectir l'essència de l'EnduRoc. La devoció dels espectadors cap als pilots. Tots ells. Des del vigent campió del món fins als aficionats que s'atrevien a afrontar un dels obstacles més complicats del circuit: una zona amb dos troncs que conduïa a un salt per superar un fossat ple d'aigua i fang. Pur enduro. Era un punt crític, i encara que la majoria l'ha pogut superar sense massa inconvenients, alguns no han pogut evitar remullar-se.
Però allà hi eren els espectadors, animant i ovacionant tots els pilots, fins i tot aquells que no el superaven, i empentant-los psicològicament per tornar a pujar a la moto i endinsar-se a un dels corriols que es perdia al bosc de Les Comes. És cert que els Amics imprimien menys ritme i velocitat que no pas els pilots de la prova reina, però ells també exhibien una característica que els diferenciava: un somriure d'orella a orella que en tots ells es podia distingir tot i que duien el casc.
