Bàsquet/Super Copa Femenina

L’Igualada venç el Roser per la mínima a domicili (65-66)

El conjunt de Joan Albert Cuadrat trenca la malastrugança i per fi la sort li somriu en un final igualat

És el sisè triomf del curs per a les anoienques

Èlia Compte puja la pilota en una ràpida transició del CB Igualada

Èlia Compte puja la pilota en una ràpida transició del CB Igualada / Oscar Bayona

Pol Vilà

Manresa

El CB Igualada va posar fi a la malastrugança dels finals igualats i va poder sumar el sisè triomf de la temporada, després de dues derrotes per la mínima, en imposar-se al Càmping Bianya Roser (65-66) per un punt de diferència. Una victòria que injecta confiança a un equip que havia fet molt bona feina i competint tots els partits.

El matx va estar caracteritzat per la marcada igualtat entre ambdós conjunts. Les defenses s’imposaven als atacs i, en aquest context, les anoienques assolien una lleugera renda de quatre punts al descans seguint el pla de partit establert. Les barcelonines es mantenien dintre del partit, sobretot gràcies al notable encert de tres punts: van convertir dotze llançaments des de més enllà dels 6,75. Aquesta circumstància va propiciar que el conjunt dirigir per Joan Albert Cuadrat no pogués trencar el partit i que el vencedor es dirimís d’un nou final igualat.

El CB Igualada no es va deixar atemorir pels fantasmes dels darrers partits i va firmar un parcial 0-7 clau en tres minuts (del 58-57, min.36, al 58-64, min.39). Una situació favorable per afrontar amb més tranquil·litat uns instants finals en què van haver de patir per endur-se el triomf.

Fitxa tècnica

CÀMPING BIANYA ROSER: Cabello, Van der Aa 3, Querol 11, Villalonga 9, Pilan -cinc inicial- Soler 12, Orejuela, Cortés 3, Estrada 6, Montero, Urbano 12, Bueno 9

CB IGUALADA: Blanco 15, Compte 7, Soler 9, Tajahuerce 3, Puente 7 -cinc inicial- Vidal, Enrich 7, Díaz, Nieto 2, Roque 16

ÀRBITRES: Osorio i González

PARCIALS: 14-13, 27-31, 43-44, 65-66

TEMES

