Victòria del Puig-reig per seguir posant pressió al líder (2-0)
Els del Berguedà sotmeten el Sant Vicenç dels Horts en un partit seriós i una nova porteria a zero
El Puig-reig va superar el Sant Vicenç dels Horts (2-0) en un partit molt treballat on van mostrar ofici i domini i, a més, van recollir una nova porteria a zero. Amb aquest marcador, els de Xavi Díaz es mantenen a la segona posició, a només dos punts del líder, el Fundació Terrassa.
Els del Berguedà van començar el duel amb domini i una marxa més. Malgrat que les primeres ocasions clares van caure del costat visitant, amb dues aproximacions que van obligar a intervenir a un providencial Lluc Guiteras, els locals manaven en la possessió i s'anaven aproximant de mica en mica a l'àrea rival, mentre que els del Baix Llobregat buscaven un joc directe i estaven ben ordenats a darrere. No va ser fins al minut 38, quan en una jugada de córner, Abdelkader Guettaf servia la pilota per la rematada de Marc Balmes, que obria la llauna. Amb el marcador favorable, els puig-regencs no van gaudir de grans ocasions, però controlaven l'enfrontament.
Els santvicentins van començar la segona meitat amb una mica més de gana, buscant l'error en la construcció de la jugada local i apujant les línies, però el Puig-reig seguia en el seu guió, mantenint la possessió i controlant l'enfrontament. A vint minuts pel final, Joan Santasusagna culminava una bona jugada individual amb un fort xut creuat que entrava a la xarxa i posava el 2-0. A partir d'aquell moment, el partit va deixar de tenir tant ordre, amb els visitants a la recerca desesperada del gol mitjançant xuts llargs i jugades directes. El Puig-reig va defensar amb ofici i solidesa i va aconseguir endur-se els tres punts deixant la porteria imbatuda.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Prat (Caro 89’), Domínguez (Fernandez 66’), Balmes (A. Pons 66’), Guettaf (Veas 87’), Divins, Santasusagna (Lorenzo 77’), M. Soler (P. Soler 89’), Rovira, Dueñas i Marsiñach (B. Pons 66’).
UE SANT VICENÇ DELS HORTS: Beas, Rodríguez, Xavier (Adolfo 82’), Ros (Zarate 46’), Jiménez (Daniel 66’), Barrionuevo (Saballs 79’), Fàbrega (Dazdaz 79’), Navas, Pablo (Delgado 66’), Celma i Aliou.
ÀRBITRA: Aida Monago, auxiliada per Ashraf Aoula i Maria Garcia.
GOLS: 1-0 Balmes min 38, 2-0 Santasusagna min 68.
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina