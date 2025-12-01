L’ACLARACIÓ
Flick nega la seva «tristesa» després del Barça-Alabès: «Soc feliç i estic fort»
El tècnic aclareix que va preferir quedar-se al camp i evitar una discussió amb el seu ajudant Marcus Sorg després de l’expulsió
Joan Domènech
El Barça va guanyar l’Alabès (3-1) i es va col·locar líder, però l’atenció es va centrar en la imatge afligida i trista de Hansi Flick, sol a la banqueta, amb
la mirada perduda i sense atendre la presència de Raphinha, que semblava consolar-lo o animar-lo. Una imatge que va generar múltiples interpretacions i que tenia el seu origen en l’evolució final del partit, tot i que el desenllaç va ser satisfactori.
I aquest origen es basa en els nervis que hi havia a la banqueta per la incertesa del resultat, amb un Alabès que es va esforçar a buscar l’empat i un Barça que era incapaç d’amagar la pilota. El segon gol d’Olmo no va arribar fins a l’últim minut del temps afegit.
Discussió amb Sorg
La tensió va ser visible amb les dues expulsions de dos tècnics. La de José Ramón de la Fuente, el preparador de porters, que ja ha vist diverses vermelles, i la de Marcus Sorg, «el meu amic que és la persona més important que tinc aquí en aquest treball, forma part de la meva família», va remarcar Flick.
«Vam parlar del que tenia al cap en aquell moment; a dins [al vestidor] diria alguna cosa més, però vaig preferir quedar-me a fora [al camp], agafar aire i no discutir amb ell», va comentar Flick, que dissabte havia lamentat l’actitud del quart àrbitre, per no demanar-li a ell que tranquil·litzar els seus ajudants i per no voler aclarir-li després el motiu de les exclusions.
Missatges del Girona-Madrid
Davant la repercussió de la xerrada amb Raphinha, Flick ha volgut donar la seva versió. Tan sols estava «desil·lusionat», però no «trist». «Soc feliç aquí i em sento fort per al que ofereixi la temporada», ha remarcat. Reanimat, a més, per l’empat del Madrid a Girona que li ha permès conservar el liderat adquirit dissabte.
Flick no va veure el partit de Montilivi. Va saber que el Girona guanyava i que el Madrid va empatar de penal, sense culminar la remontada, «per missatges que anava rebent». Com un culer del segment patidor, amb el resultat ja conegut, va accedir a contemplar un resum del partit.
El liderat no entela que Flick estigui insatisfet pel rendiment global de l’equip. La mala estona de l’Alabès va acabar per al tècnic quan va arribar a casa. Aquest dilluns estava més animat. Al final, la 14a havia sigut una bona jornada de Lliga.
«Tenim capacitat i qualitat per incrementar el nostre nivell de joc, que no és el millor que podem assolir, i això és el que vull veure», insistia Flick, que no sent més pressió que l’any passat, sinó la mateixa.
Les dificultats sí que seran més importants: el Barça ja no sorprèn tant els rivals amb el seu joc, i la condició de campió excita la motivació per batre’l. El tècnic hi ha afegit la quantitat de lesions patides, que han limitat una mínima continuïtat les alineacions. Confia que, en la segona volta, com en la campanya passada, pot utilitzar un onze més estable.
«Som líders i és el que volem, però no ha acabat la temporada i hem de continuar treballant molt i dur», va comentar.
