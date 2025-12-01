Futbol Sala | Campionat del Món Filipines 2025
Clàudia Pons classifica Espanya per a les semifinals del Mundial
Espanya, molt superior al Marroc (6-1), espera el guanyador del Brasil - Japó
Regió7
Espanya jugarà la semifinal del primer Mundial de Futbol Sala femení de les Filipines després de derrotar als quarts de final al Marroc, per 6 a 1. El rival de la selecció que dirigeix la baganesa Clàudia Pons serà, probablement, el Brasil que aquest dimarts s’enfrontarà al Japó. La semifinal la jugaran divendres, a les 13.30h. A l'altra semifinal, l'Argentina es trobarà amb el guanyador de l'Itàlia - Portugal.
Era el partit número 200 de la selecció femenina espanyola, des del debut el 25 de novembre de 1995 i el 92 de Pons que és, de llarg, qui més vegades l’ha dirigida. Va agafar el càrrec l’any 2018. En aquests set anys, ha guanyat els tres europeus disputats (2019, 2022 i 2023).
El partit ha quedat decidit tot just començar. En el primer minut i mig, Irene Córdoba ha marcat tres gols. La defensa de l’equip campió de la Copa d’Àfrica era molt feble i tampoc en atac han mostrat ni qualitat ni idees per crear perill a la porteria d’Elena González.
A partir del minut 10, el seleccionador marroquí ha fet jugar l’equip amb portera - jugadora, però ni així han estat capaces ni tan sols de rematar. Han fet el 3 a 1 amb què s'ha arribat al descans en una errada defensiva espanyola.
Només començar la segona part, un altre cop Irene Córdoba ha batut la portera marrroquina. Fins al final, intents infructuosos de les marroquines i dos gols més, gairebé sense voler, de les de Clàudia Pons, per part d’Irene Samper i Martita.