Hoquei Patins / Nacional Catalana
L’Igualada Femení suma un punt a la pista del Vilafranca
Regió7
L’Igualada Femení Grupo Guzmán va treure un punt de mèrit a la pista del Club Patí Vilafranca, el quart classificat de la Nacional Catalana, en partit corresponent a l’onzena jornada, i suma el tercer partit consecutiu sense perdre. Les igualadines van empatar 1 a 1 contra un dels millors rivals de la categoria en un partit que van dominar durant moltes fases, especialment al tram final.
Les jugadores de Carles Piernas van desaprofitar una situació de superioritat a set minuts del final. La primera part havia acabat sense gols i a l’inici de la segona, Anna Martín havia rematat a gol una bola morta per batre Vicky Guzzo.
La jugadora local Regina Flix va ser sancionada amb targeta blava i falta directa. Abril Besa va empatar el partit, però no va saber treure profit dels dos minuts amb una jugadora més.
Fins al final del partit, l’Igualada Femení va gaudir de nombroses ocasions, sense aconseguir superar cap vegada més la portera local Laia Navarrete.
Les igualadines es van considerar perjudicades per l’actuació arbitral. El partit va acabar amb 9 faltes per a les locals i 14 per a les visitants.
A la jornada que ve. l’Igualada Femení Grupo Guzmán, onzè amb 14 punts, visitarà la pista del cuer Sant Jordi Desvalls de Girona.
