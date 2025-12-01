Luca De Palma acaba cinquena al Campionat d’Espanya absolut
Regió7
La judoka manresana Luca de Palma es va classificar en cinquena posició a la fase final del Campionat d’Espanya Absolut de Judo celebrat aquest cap de setmana a Madrid. De Palma, formada a l’Esport7, tot just compleix el segon any de la categoria júnior i era la seva primera participació en un campionat d’Espanya absolut.
La judoka de Manresa es va quedar a un combat de la medalla de bronze, en la categoria de menys 70 quilos. Luca de Palma combina la pràctica competitiva del judo amb el grau de medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona.
El resultat de De Palma va ser el més destacat dels quatre judokes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM).
Marc Escribà, del Club Judo Moià, va quedar en setena posició en la categoria de menys 100 quilos. Va guanyar el primer combat, va perdre el segon. Va entrar a la repesca, en què va guanyar el primer combat i va perdre el segon.
Els altres dos judokes van ser Noèlia Jardo, de l’Esport7, que va perdre en el primer combat de la categoria de menys 48 quilos, sense entrar a la repesca, i Guillem Lozano, també de l’Esport7, júnior que debutava en l’absolut, i que va caure en el primer combat sense entrar a la repesca.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres