Toyota converteix un camí d'Artés en una pista de proves
L'equip del Campionat Mundial de Ral·lis ha efectuat un test al camí de la Ruca de la població bagenca
Regió7
El cotxe de Toyota GAZOO Racing ha realitzat aquest dilluns un test a Artés, concretament al camí de la Ruca. El vehicle utilitzat ha estat un prototip del Toyota GR Yaris Rally1, un dels cotxes més avançats del Campionat Mundial de Ral·lis.
Aquest model compta amb una potència màxima de més de 370 cavalls i pot assolir una velocitat punta de 201 km/h. La seva unitat de potència és un motor turboalimentat d'1,6 litres, amb injecció directa i quatre cilindres en línia, dissenyat per oferir el màxim rendiment en les condicions extremes dels ral·lis.
En aquest test hi ha participat el pilot japonès Takamoto Katsuta, que va ocupar la sisena posició de la temporada 2024 del Campionat Mundial de Ral·lis. Un dels seus resultats més destacats enguany ha estat la segona posició al Ral·li Safari, celebrat el passat mes de novembre.
La presència del vehicle i del pilot ha despertat l’interès de nombrosos aficionats al món del motor a la zona.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera