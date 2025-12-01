Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Toyota converteix un camí d'Artés en una pista de proves

L'equip del Campionat Mundial de Ral·lis ha efectuat un test al camí de la Ruca de la població bagenca

VÍDEO | L’equip Toyota GAZOO Racing fa un test a Artés

El cotxe de Toyota GAZOO Racing ha realitzat aquest dilluns un test a Artés, concretament al camí de la Ruca. El vehicle utilitzat ha estat un prototip del Toyota GR Yaris Rally1, un dels cotxes més avançats del Campionat Mundial de Ral·lis.

Aquest model compta amb una potència màxima de més de 370 cavalls i pot assolir una velocitat punta de 201 km/h. La seva unitat de potència és un motor turboalimentat d'1,6 litres, amb injecció directa i quatre cilindres en línia, dissenyat per oferir el màxim rendiment en les condicions extremes dels ral·lis.

En aquest test hi ha participat el pilot japonès Takamoto Katsuta, que va ocupar la sisena posició de la temporada 2024 del Campionat Mundial de Ral·lis. Un dels seus resultats més destacats enguany ha estat la segona posició al Ral·li Safari, celebrat el passat mes de novembre.

La presència del vehicle i del pilot ha despertat l’interès de nombrosos aficionats al món del motor a la zona.

