Voleibol | Primera Divisió espanyola
Victòria de l’AE Vòlei contra un rival directe
Els manresans aconsegueixen contra el Torredembarra (3-1) la quarta victòria del curs i es consoliden a la zona mitja de la taula
Regió7
L’AE Vòlei Manresa va obtenir dissabte una victòria important contra el Torredembarra, un rival que el precedia a la classificació, per 3 a 1 (25-17, 25-17, 16-25 i 25-23), a la novena jornada de Primera Divisió. Amb aquest triomf, el quart de la temporada, els manresans atrapen els tarragonins i es consoliden a la zona mitjana, són vuitens amb els mateixos 12 punts que el CN Sabadell i a 3 del quart, el CV Barberà.
«Va ser un partit intens, en què l’equip va mostrar un joc molt sòlid, amb capacitat de reacció en els moments dolents que vam passar i amb un gran treball en defensa en els moments més decisius», va resumir el tècnic del primer equip de l’AE Vòlei Manresa, Dídac Martínez.
El públic que omplia la grada de la pista de l’Ateneu Les Bases va empènyer l’equip en tot moment i, especialment, en el quart i decisiu set que es va acabar resolent de manera ajustada, per 25-23.
Dídac Martínez va explicar que «va ser un set molt igualat i disputat. El Torredembarra va mantenir el nivell tan alt amb què havia jugat el set anterior i no va perdonar cap de les oportunitats que va tenir per anotar punts».
Davant l’allau dels visitants, l’entrenador de l’Associació Esportiva va considerar que la clau va ser la capacitat de reacció. Vam recuperar les bones sensacions dels dos primers sets» i des de la «defensa i la serenitat que vam tenir en els punts decisius» van acabar per imposar-se i tancar la victòria.
El partit havia començat de manera immillorable. Els jugadors manresans, conscients de la importància de la victòria, «vam sortir molt endollats, el joc fluïa i dominàvem en totes les facetes del joc», va ressaltar Dídac Martínez.
El públic també sabia de la importància de sumar els tres punts i atrapar el Torredembarra a la classificació i «vam notar l’energia de Les Bases ja des del primer punt», va agrair el tècnic i president de l’AE Vòlei Manresa.
Els manresans van guanyar el primer 25-17, resultat que es va repetir en el segon, en què l’equip va mantenir la solidesa i confiança, tant en atac com en defensa. «En el tercer, potser vam tenir algun moment de relaxament. Ells van ser més agressius des del servei, van pressionar molt i ens van fer anar a remolc des de l’inici», va explicar Martínez. Es va resoldre per 16-25.
Dissabte 13, a partir de les 17.00, l’AE Vòlei visitarà el cuer Saragossa, que encara no coneix la victòria.
