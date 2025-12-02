Operada del peroné
Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
La jugadora ha passat pel quiròfan aquest dimarts per operar-se d'una fractura al peroné
Begoña González
Aitana Bonmatí ha estat operada aquest dimarts pel doctor Antoni Dalmau de la fractura de peroné que va patir diumenge durant un entrenament amb la selecció espanyola i haurà d’estar cinc mesos de baixa. La jugadora del FC Barcelona es perdrà presumiblement el que queda de temporada ja que, si la recuperació compleix els terminis establerts, tornaria la primera setmana de maig a l’activitat. A canvi, el FC Barcelona rebrà una indemnització que rondarà els 2,5 milions d’euros per la lesió de la seva jugadora.
“La jugadora del primer equip Aitana Bonmatí ha estat intervinguda satisfactòriament de la fractura transindesmal del peroné esquerre. Aquesta cirurgia ha anat a càrrec del doctor Antoni Dalmau, a l’Hospital de Barcelona, sota la supervisió dels Serveis Mèdics del Club. El temps previst de recuperació serà d’uns cinc mesos”, ha informat el club blaugrana en el comunicat emès aquest migdia després de la intervenció.
Tal com es preveu al Programa de Protecció de Clubs de la FIFA, el Barcelona serà indemnitzat amb prop de 2,5 milions d’euros per la lesió d’Aitana Bonmatí a raó de més de 20.000 euros diaris per l’absència de la jugadora. La compensació començarà a aplicar-se des del 28 de desembre i es prolongarà fins que la futbolista rebi l’alta mèdica. Durant aquest període, el club ingressarà 20.548 euros per dia d’absència.
Aquest dilluns a la tarda, després del reconeixement al qual va ser sotmesa pels metges del club, es va decidir que la jugadora passaria pel quiròfan l’endemà sense més demora per intentar corregir la fractura de peroné que va patir després d’un mal suport durant l’entrenament de la selecció espanyola la tarda anterior. Després de lesionar-se, la migcampista va viatjar directament a Barcelona per acudir als serveis mèdics del club blaugrana i posar com més aviat millor remei al seu dolor.
"Treure el fre"
"L’operació ha anat bé i ara és moment de regenerar-me físicament i mentalment. El futbol d’elit et porta al límit en tots els aspectes i hi ha factors que actualment m’estaven impedint gaudir de la professió i del dia a dia", ha compartit en un post a Instagram aquest dimarts.
"Honestament, sentia que era un moment per treure el fre i, de fet, m’ho vaig plantejar, però no ho vaig fer i la vida m’ha frenat de cop. Amb aquesta lliçó afronto el que ve convençuda que serà un aprenentatge", ha reflexionat la migcampista. Aitana Bonmatí ha estat operada aquest dimarts pel doctor Antoni Dalmau de la fractura de peroné que va patir diumenge durant un entrenament amb la selecció espanyola i haurà de romandre cinc mesos de baixa. La central del FC Barcelona es perdrà presumiblement el que queda de temporada.
