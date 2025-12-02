Araujo es pren un respir després de la seva expulsió contra el Chelsea
Flick aclareix que "un tema privat" aparta el defensa de l’activitat i que la seva serietat de dissabte es devia a una discussió amb el seu ajudant Sorg. "És un bon moment per guanyar un gran", diu el tècnic del duel contra l’Atlètic.
Joan Domènech
Si l’equip no gaudís del liderat, el Barça seria una foguera. Però no hi ha millor extintor que el primer lloc de la taula per apagar els focs quotidians que s’encenen al Camp Nou. Gràcies, així mateix, a la galleda d’aigua freda que va llançar el Girona sobre el Madrid. Una victòria sobre l’Atlètic sufocaria les brases fumejants amb l’embolic de les entrades. Fins que saltés la pròxima espurna...
Rep avui el Barça a l’Atlètic, al qual no va poder guanyar a Montjuïc l’any passat (1-2 a la Lliga i 4-4 a la Copa) i al qual va destruir al Metropolitano (2-4 i 0-1, respectivament) amb l’assignatura de sumar un triomf meritori en aquest curs. Va caure contra el París Saint- Germain (1-2), el Madrid (2-1) i el Chelsea (3-0). També va perdre amb el Sevilla (4-1). "És un bon moment per guanyar un gran", va admetre Hansi Flick, el millor bomber de l’entitat, que va aturar les crisis que obrien aquesta setmana.
Una el vinculava a ell. L’altra, a Ronald Araujo. El club va difondre que el defensa patia un virus estomacal per justificar que no s’entrenés ni fos convocat contra l’Alabès. El malestar del defensa, pel que sembla, no era tant intestinal com psicològic per com va quedar d’afectat a Stamford Bridge, al ser expulsat per veure dues targetes grogues en 12 minuts.
"Només demano respecte"
Flick no va al·ludir a cap virus ahir davant la nova absència d’Araujo a la gespa i de la llista per enfrontar-se a l’Atlètic. "És un tema privat i només demano respecte. És el que puc dir i vull dir", va dir el tècnic, mentre els agents del futbolista, Edoardo Crjnar i Edoardo Mazzolari, accedien a la ciutat esportiva per reunir-se amb Deco, segons va informar Sport.
Araujo, pel que sembla, ha demanat uns dies de descans per reposar-se. La seva fortalesa s’ha esquerdat des que no és un home important a l’equip. L’any passat es va perdre mitja temporada; en l’actual, malgrat la marxa d’Iñigo Martínez, no s’ha apropiat d’un dels llocs de central i ha disputat la meitat dels minuts. No obstant, ha marcats dos gols: a l’Oviedo i el decisiu de la victòria sobre el Girona exercint de davanter centre.
En paral·lel al misteri amb Araujo, s’ha tancat el de Frenkie de Jong –no va jugar per un motiu personal però ahir havia tornat– i el de les teories sobre les imatges de Flick al final del partit contra l’Alabès, sol i afligit, aparentment consolat per Raphinha.
L’amic Sorg
Flick considerava divertides les elucubracions que s’han fet i va voler explicar l’origen del seu estat anímic. Va radicar en el mal final de partit i els conflictes que va passar l’equip per aguantar el resultat. Hi va haver dues targetes vermelles: les de José Ramón de la Fuente, el preparador de porters, i la de Marcus Sorg, "el meu amic i la persona més important que tinc aquí en aquesta feina, forma part de la meva família", va remarcar Flick.
"Vam parlar del que tenia al cap en aquell moment; dins [al vestidor] hauria dit alguna cosa més, però vaig preferir quedar-me fora [al camp], prendre l’aire i no discutir amb ell", va comentar Flick, que es va veure desbordat per la visceralitat dels seus ajudants i la severa actitud del quart àrbitre. Per si quedaven dubtes, el tècnic va assegurar que era "feliç a Barcelona" i que se sentia fort per afrontar "el que ofereixi la temporada". Una temporada que preveia més dificultosa "perquè tothom vol batre el campió".
La gènesi, no obstant, havia sigut el mal joc dels seus. "Tenim capacitat i qualitat per incrementar el nostre nivell de joc, que no és el millor que podem assolir, i això és el que vull veure", va dir. Aquesta nit contra l’Atlètic, "un dels millors equips d’Europa".
