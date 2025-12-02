Atletisme
Judit Navarro, cinquena, i Júlia Solé, setena, a la 102a Jean Bouin
El fondista del CAI Pol Carrera queda en tercera posició Sub20 al Cros de Mataró
Regió7
Brillants actuacions dels fondistes del Club Atlètic Igualada Petromiralles en les curses d’aquest cap de setmana. Judith Navarro i Júlia Solé es van classificar en cinquena i setena posició, respectivament, en la 102a edició de la Jean Bouin - GP Allianz, mentre que Pol Carrera va entrar en tercer lloc al Cros de Mataró en la categoria Sub20.
Més de 17.000 corredors es van aplegar diumenge al circuit de la muntanya de Montjuïc, en les diferents categories de què consta la Jean Bouin, prova organitzada pel diari El Mundo Deportivo, i que enguany arribava a la 102a edició d'ençà que es va iniciar l’any 1920 en memòria del mític atleta francès dels anys deu, mort el 1914 al front de la Primera Guerra Mundial.
De la nombrosa participació d’atletes del CAI, van sobresortir les actuacions de Judith Navarro i Júlia Solé. Navarro va completar el circuit de 6,6 km amb un temps de 23:32, que li va valdre per entrar en cinquena posició de la cursa femenina absoluta. Ben a prop seu, en setena posició, va entrar Júlia Solé, amb un temps de 24:32. La guanyadora va ser Beatriz Álvarez, del València Atletisme, amb 22:45.
Pel que fa a Pol Carrera, va quedar tercer a la categoria Sub20 al 55è Cros de Mataró, quarta prova puntuable per al GP Català de Cros Pep Molins, de la Federació Catalana d’Atletisme.
Carrera va cobrir els 7.115 metres del circuit amb un temps de 22:55. Va entrar prop dels dos primers, Pol Alaminos (CA Canovelles), amb 22:28, i Albert Alsina (FC Barcelona), 22:48.
