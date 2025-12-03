Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu paga l'embús del tercer quart davant del Casademont Saragossa (69-82)
L'equip urgellenc, amb unes grans Gervasini i Ridard, demostra la seva millora i posa problemes a un dels grans de la lliga en tres dels quatre períodes
El Cadí la Seu venia de dues victòries seguides i ha mostrat la millora del seu joc contra un dels grans de la lliga, un Casademont Saragossa que en aquesta jornada s'ha destacat en la classificació. Però un tercer quart amb desencert l'ha condemnat i en el darrer capítol hi ha hagut esforç, però res a fer (69-82)
Les urgellenques han mantingut a ratlla el rival en els primers vint minuts. Gràcies a una defensa pressionant ha obtingut les primeres diferències, amb l'encert de Gonzales, primer, i de Ridard, que redebutava a casa, més tard. El Casademont tenia a Leite com a far i a Bankole com a executora, però tenia problemes per superar la cobertura local i només ha pogut arrencar un empat en la primera aturada (14-14).
I més dificultats que ha tingut quan el Cadí ha començat a trobar cistella. Quatre triples gairebé seguits, d'Aguilar, Ridard. Raventós i un d'extraordinari de Gervasini han donat a les locals la màxima distància (28-20). Però l'equip d'Isaac Fernández ha pagat perdre massa boles en primera línia d'atac. Els llargs braços de Mariona Ortiz i Pueyo molestaven i una bons minuts de Vorackova i Bankole, amb cistella final de Leite, han deixat el 32-34 a la mitja part.
Però al tercer quart s'ha girat tot per al Cadí. Només Gervasini, autora de nou dels tretze punts de l'equip en aquest període, ha trobat la cistella rival i el Casademont ha trobat Pueyo, amb dos triples, i la zona amb Gueye per escapar-se de fins a uns quinze punts (43-58) ja molt difícils de capgirar.
En el darrer quart, el Cadí no ha parat de batallar novament de la mà d'una Gervasini que s'ha enfilat fins als 22 punts. Però entre ella i Ridard han estat massa soles en atac i les solucions aportades per Leite han assegurat el triomf aragonès.
CADÍ LA SEU: Gervasini 22, Gonzales 8, Palma, Hollingshed 8, Niaré 2 -cinc inicial- Werth 2, Aguilar 9, Raventós 3, Ridard 15, Mata
CASADEMONT SARAGOSSA: Leite 22, Pueyo 12, Bankole 6, Fingall 5, Gueye 9 -cinc inicial- Flores, Hempe 2, Mawuli 5, Ortiz 5, Oma 4, Vorackova 10, Hermosa 2
ÀRBITRES: Mas, Ibáñez i Ruiz
PARCIALS: 14-14, 32-34, 45-58, 69-82
