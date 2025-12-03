Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Tercera FEB

El CB Esparreguera prescindeix del tècnic Norberto Guerra i el relleva amb Marc Raventós, l'entrenador del B

El conjunt del Baix Nord és a mitja classificació del grup C-B, amb quatre triomfs i cinc derrotes, les dues últimes per molta diferència, i el ja expreparador detectava que la dinàmica "no era la mateixa" dels últims anys

Norberto Guerra, durant un partit d'aquesta temporada

Norberto Guerra, durant un partit d'aquesta temporada / Arxiu/Jordi Biel

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Club Bàsquet Esparreguera i el seu entrenador dels dos últims anys i mig, Norberto Guerra, han arribat a un acord per a la desvinculació d'aquest últim de l'equip. El seu lloc l'ocuparà el tècnic de l'equip B, Marc Raventós. La trajectòria de l'equip no era tan dolenta, a mitja classificació del grup C-B de Tercera FEB, però les dues últimes derrotes, 91-59 al Prat i per 68-89 contra el CB Granollers, van ser dures i el preparador ha decidit fer "un pas al costat".

Segons el mateix Guerra, "han estat dos anys i tres mesos al club. Els dos primers anys van ser fantàstics, aconseguint objectius [com l'ascens] i competint al màxim nivell dins de la capacitat d'un club com l'Esparreguera". Per a ell, "a l'estiu hi va haver molts canvis. Ja des del principi no tenia una bona sensació i la dinàmica no era la mateixa. Potser el meu missatge ja arribava desgastat i quan veus que ja no pots ajudar el grup de la mateixa manera, l'ideal és apartar-se per un mateix, per quedar-me amb totes les coses bones que m'ha donat el club i l'experiència viscuda".

Raventós, que ha encadenat un balanç de 9-0 amb el filial, ha explicat a les xarxes socials de l'Esparreguera que "necessitem fer un pas endavant tots i posar l’equip a l’alçada que es mereix el club. Hem de tornar a connectar amb l’afició ràpidament a còpia de treball, joc en equip i passió en tot el que fem". 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
  2. Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
  3. Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
  4. La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
  5. Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
  6. Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
  7. Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
  8. Una fuita de gas a Manresa obliga a confinar dos blocs i a aturar l'activitat de l'empresa química Lipmes

Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: "Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer"

Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: "Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer"

Hisenda es compromet a publicar les balances fiscals en ple pols pel finançament autonòmic

Hisenda es compromet a publicar les balances fiscals en ple pols pel finançament autonòmic

Una de cada tres espanyoles ha patit violència masclista per part de la seva parella o exparella

Una de cada tres espanyoles ha patit violència masclista per part de la seva parella o exparella

Illa donarà explicacions sobre la pesta porcina al Parlament a petició pròpia després del veto al pla de Junts

Illa donarà explicacions sobre la pesta porcina al Parlament a petició pròpia després del veto al pla de Junts

Sánchez vol impulsar la fabricació de cotxes elèctrics barats a Espanya

Sánchez vol impulsar la fabricació de cotxes elèctrics barats a Espanya

La UVic-UCC té previst oferir el grau de Veterinària a partir del 2028

La UVic-UCC té previst oferir el grau de Veterinària a partir del 2028

El CB Esparreguera prescindeix del tècnic Norberto Guerra i el relleva amb Marc Raventós, l'entrenador del B

El CB Esparreguera prescindeix del tècnic Norberto Guerra i el relleva amb Marc Raventós, l'entrenador del B

“Croada contra el dret a l’aigua”: l’Aliança contra la Pobresa Energètica carrega contra l’Ajuntament de Martorell

“Croada contra el dret a l’aigua”: l’Aliança contra la Pobresa Energètica carrega contra l’Ajuntament de Martorell
Tracking Pixel Contents