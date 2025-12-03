Bàsquet/Tercera FEB
El CB Esparreguera prescindeix del tècnic Norberto Guerra i el relleva amb Marc Raventós, l'entrenador del B
El conjunt del Baix Nord és a mitja classificació del grup C-B, amb quatre triomfs i cinc derrotes, les dues últimes per molta diferència, i el ja expreparador detectava que la dinàmica "no era la mateixa" dels últims anys
El Club Bàsquet Esparreguera i el seu entrenador dels dos últims anys i mig, Norberto Guerra, han arribat a un acord per a la desvinculació d'aquest últim de l'equip. El seu lloc l'ocuparà el tècnic de l'equip B, Marc Raventós. La trajectòria de l'equip no era tan dolenta, a mitja classificació del grup C-B de Tercera FEB, però les dues últimes derrotes, 91-59 al Prat i per 68-89 contra el CB Granollers, van ser dures i el preparador ha decidit fer "un pas al costat".
Segons el mateix Guerra, "han estat dos anys i tres mesos al club. Els dos primers anys van ser fantàstics, aconseguint objectius [com l'ascens] i competint al màxim nivell dins de la capacitat d'un club com l'Esparreguera". Per a ell, "a l'estiu hi va haver molts canvis. Ja des del principi no tenia una bona sensació i la dinàmica no era la mateixa. Potser el meu missatge ja arribava desgastat i quan veus que ja no pots ajudar el grup de la mateixa manera, l'ideal és apartar-se per un mateix, per quedar-me amb totes les coses bones que m'ha donat el club i l'experiència viscuda".
Raventós, que ha encadenat un balanç de 9-0 amb el filial, ha explicat a les xarxes socials de l'Esparreguera que "necessitem fer un pas endavant tots i posar l’equip a l’alçada que es mereix el club. Hem de tornar a connectar amb l’afició ràpidament a còpia de treball, joc en equip i passió en tot el que fem".
