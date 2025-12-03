Bàsquet
La Copa Col·legial de bàsquet tornarà a oferir un partit per Sant Esteve a Sant Fruitós de Bages
La Supercopa SFB enfrontarà dos conjunts locals, l'institut Gerbert d'Aurillac, que ja va guanyar el Boxing Day de l'any passat, i l'Escola Paidos en un format mixt
Sant Fruitós de Bages tornarà a viure una matinal de Sant Esteve de bàsquet. Per segon any consecutiu, la Copa Col·legial ha escollit el pavelló de la vila per disputar-hi un partit del dia 26 de desembre, aquest cop anomenat Supercopa SFB, una mena de Boxing Day a l'estil del que es fa a Anglaterra amb la lliga de futbol.
Enguany, el duel enfrontarà l'institut Gerbert d'Aurillac i l'Escola Paidos i començarà a dos quarts d'onze del matí. Els primers ja saben què és jugar aquest partit i guanyar-lo, ja que el 2024 van derrotar el Lacetània per 53-38 en el xoc inaugural de la temporada.
El partit es disputarà en territori neutral, el pavelló municipal, i respon a la voluntat dels dos centres santfruitosencs de repetir l'ambient viscut aleshores.
Format nou
Com a novetat, i amb la voluntat de ser cada cop més inclusius, el partit es jugarà en un format mixt, amb la inclusió de jugadors i jugadores de totes dues formacions. Així, seguint el format que ja es fa servir a l'All Star de la Supercopa de Catalunya, es veuran quatre quarts en què, de manera alterna, en cadascun d'ells hi haurà un tram de partit de nois i un altre, de noies.
L'organització explica que ha triat aquest horari perquè les famílies puguin gaudir de la festa, que a les dotze ja estarà enllestida, i llavors puguin arribar amb temps als tradicionals dinars de Sant Esteve. A part del joc, també hi haurà rifes, animació i activitats d'espectacle per crear l'ambient habitual en aquesta competició.
Aquesta Supercopa local servirà com a punt de partida simbòlic d'una nova temporada de la Copa Col·legial, que viurà el sorteig de la Catalunya central el proper 9 de gener. En aquell moment, els respectius centres coneixeran el camí en un torneig que el març passat van guanyar les formacions masculina i femenina de l'Escola Joviat.
