Atletisme
La dirigent de Manresa Mercè Rosich presidirà quatre anys més la Federació Catalana d'Atletisme
L'exmàxima dirigent del CAM revalidarà mandat en no haver-se presentat cap altra candidatura a les eleccions
La manresana Mercè Rosich continuarà presidint quatre anys més la Federació Catalana d'Atletisme, ja que no s'ha presentat cap altra candidatura als comicis convocats per l'ens. Rosich havia accedit al càrrec el març del 2022 després de desbancar el castellvilarenc Joan Villuendas, que ostentava el càrrec, per una important diferència de vots de 53-32. Quatre anys abans, en la mateixa confrontació, havia perdut contra el mateix adversari per un sol vot de diferència.
La junta electoral d'aquests comicis estava format per tres clubs de les nostres comarques, el Club Atlètic Manresa, del qual Rosich havia estat presidenta, el Club Joves Atletes de Berga (JAB) i el Club Atletisme Olesa. En haver-s'hi presentat una sola candidatura, aquest cop no fa falta encetar cap procés electoral com els dos últims i la dirigent bagenca ha quedat automàticament proclamada.
En la seva candidatura, apareixen noms relacionats amb l'atletisme de casa nostra, com la berguedana Vanesa Chirveches, del JAB, i Joan Lleonart, durant molts anys director esportiu del CAM al costat de Rosich i que també la va acompanyar des de l'inici a la federació.
