El Catalònia té el repte de tornar a Divisió d’Honor
L’escola del club ha passat de 8 a 26 nens i va haver de tancar les inscripcions per manca d’espai al local de l’Ateneu les Bases
L’Escacs Catalònia afronta la temporada amb el repte de tornar a la lliga de Divisió d’Honor. Des de finals de novembre, ja coneix els 9 rivals que tindrà en el Grup II de la Primera Divisió catalana. «El gruix de l’equip és el mateix de l’any passat», explica el president del club Ildefons Hernández. «Vam perdre la categoria, però vam jugar a un bon nivell i crec que tenim potencial per tornar-hi», afirma a Regió7. Els dos primers classificats de cada grup pujaran de manera directa i el tercer a assolir l’ascens sortirà de l’enfrontament entre els dos segons classificats.
El club no comptarà amb la participació del Gran Mestre colombià Alder Escobar, que va jugar els últims encontres. «Vam considerar que no calia l’esforç per jugar a Primera», explica Ildefons Hernández.
El president de l’Escacs Catalònia valora el retorn de Roland Albets (Manresa, 1990) i, sobretot, «el progrés que ha fet aquest últim any en Marc Tarragó». Tarragó (2009) ha passat d’un ELO 1984 el maig d’aquest any a un de 2223 aquest desembre, segons la Federació Internacional d’Escacs. «Ha guanyat els Open de Terrassa i Martorell, que són competicions de nivell molt alt», destaca el president del club.
L’equip d’aquest any el formaran Cristian Hernández (2342), Josep Maria Baron (2314), Joan Mellado (2310), Marc Tarragó (2223), Roland Albets (2201), Maurici Tarragó (2161), Juli Pérez (2104), Cristina Ocampo (2066), Joan Ramon Menac (2056), Oriol Nájar (2035), Francisco Enciso (2021) i Joan Carles Sanpera (2019).
Els seus rivals al Grup II seran Sant Andreu B, Sant Cugat, Llinars HGC, Catalunya, Peó i Peona B, Barcelona B, Vila Olímpica, Castelldefels i Lleida.
Des de fa unes quantes setmanes i durant tota la temporada, els jugadors del primer equip comptem amb classes de tecnificació del Gran Mestre manresà Jordi Magem (2481). «Feia temps que hi anàvem al darrere», explica Ildefons Hernández, «i aquest any s’han donat les circumstàncies perquè fos possible. Li estem molt agraïts».
Magem fa classes de tecnificació «vuit jugadors, i estem convençuts que els ajudarà a progressar en el seu joc», diu Hernández.
L’èxit de l’Escola
«L’any passat vam fer una prova amb 8 nens. Va anar bé, i aquest any ho vam voler ampliar i ham acabat desbordats. El juliol, en teníem una quinzena d’apuntats i ja ens va semblar que era un èxit. Però, és que al setembre vam arribar a 26 i vam haver de tancar les inscripcions», relata.
L’escola la dirigeix Jordi Teixidor, que ja havia portat l’escola d’escacs de la Joviat. Les classes van començar el setembre, els dilluns a la tarda. Compta amb dos monitors, els jugadors del club Roland Albets, del primer equip, i Gerard Membibre, del segon equip.
«No podem agafar més nens per falta d’espai. La sala de què disposem [a l’Ateneu les Bases] no dona per més», afirma el president del club. Van demanar a l’Ajuntament de disposar d’un local més gran, «però ens van dir que no en tenen cap per deixar-nos».
La majoria dels 26, provinents de totes les escoles de Manresa, són nens. «Sí, és difícil que s'hi apuntin nenes. Ja ens agradaria, però encara és un esport que els costa», diu Ildefons Hernández.
Aquest nombre tan elevat d’escaquistes els ha permès formar dos equips Sub12. Ara, amb els clubs de la Catalunya Central han demanat a la Federació Catalana de «constituir un grup propi i així no haver de desplaçar-nos tan lluny. No podrà ser de deu equips, però se’n pot fer un de cinc i enfrontar-nos a doble volta», explica il·lusionat el president de l’Escacs Catalònia, Ildefons Hernández.
