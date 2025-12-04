Meritxell Soler buscarà a València millorar el seu rècord català de la marató
La fondista de Sant Joan de Vilatorrada l’ha preparada a consciència amb una estada en altura a Font Romeu, i aquest any ja ha batut els de la Mitja i els 10 km
Meritxell Soler (Puma) buscarà aquest diumenge millorar el seu rècord de Catalunya de la Marató a València, que ara té en 2:24:57. València té el millor traçat del món. En cada edició es baten un munt de rècords nacionals. Serà la primera vegada que la fondista de Sant Joan de Vilatorrada hi corre.
Soler ha preparat a consciència la prova. Va renunciar al Campionat del Món per poder córrer a València i va fer una estada en altura a Font Romeu.
La preparació ha tingut èxit en forma de dos rècords de Catalunya, el de la Mitja Marató el 26 d’octubre que va deixar en 1:09:46, a València precisament, i el dels 10 km a la Cursa dels Bombers el 9 de novembre, en 31:47. Aquesta era una de les marques catalanes més antigues. La tenia la manresana Rosa Morató des del 31 de desembre del 2009 en 32:06.
El seu entrenador Joan Lleonart assegura que «la preparació ha estat molt bona, però... la marató és molt llarga». Una de les preocupacions és la temperatura. «Vèiem que hi haurà 14 graus a la sortida, a les 8:25, i uns 19 graus a l’arribada, que és un mica més del que comptàvem», explica Lleonart.
La Marató de València està considerada la millor del món per fer-hi marca. «És un circuit Fórmula 1. Sevilla és un Fórmula 2 i el de Barcelona, un Fórmula 3», resumeix Lleonart. «Perquè el traçat està molt ben estudiat. Sempre tens la marinada a favor i, quan t'hauria de tocar de cara, quedes protegit pels edificis», explica.
A més dels rècords de Catalunya dels 10 km i la Mitjà Marató, Soler també té el de la Marató en 2:24:57, assolit el 18 de febrer de 2024 a Sevilla. Les tres marques l'acrediten com a la millor fondista catalana. A més, el seus registres la situen entre les 8 millors del rànquing espanyol en les tres distàncies, sisena en 10 km, vuitena en Mitja Marató i sisena en Marató.
A València, comptarà amb una llebre que l'hauria de fer passar per la mitja marató a 1:11:45. «És un registre per baixar de les 2:24:00", explica el seu entrenador. Baixar de les 2:24:00 situaria Soler com la tercera millor maratoniana de la història a Espanya.
El rècord espanyol el té Majida Maayouf en 2:21:27 i el segon millor registre el té Laura Luengo en 2:22:31. En tercera posició hi ha Kautar Boulaid amb una marca de 2:24:05. Actualment, Soler ocupa la sisena posició.
A València, hi participaran 36.000 atletes, el 67% estrangers provinent de 150 països, i serà la més multitudinària de la seva història. L’any que ve, ja s’hi haurà d’accedir per sorteig. Els organitzadors calculen un impacte de 40 milions d’euros. La sortida serà a les 8:25. Meritxell Soler portarà el dorsal 220, i surt amb la 20a millor marca de totes les participants que encapçala l'etíop Amane Beriso amb 2:14:58.
Serà la seva sisena marató d'ença del seu debut a Sevilla el 2023 en què va acreditar 2:26:37. L'any 2024 va quedar 24a a la Marató dels Jocs Olímpics de París, amb un temps de 2:29:56.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa