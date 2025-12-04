Champions
El Barça intenta impedir un altre ridícul i només vendrà entrades als seus socis en el partit contra l’Eintracht
La directiva de Joan Laporta intenta que no es repeteixi la invasió alemanya de l’abril del 2022, quan més de 30.000 aficionats alemanys van prendre l’estadi blaugrana.
Francisco Cabezas
El Barça, que ja es temia el pitjor, ha fet un pas més per evitar que dimarts vinent, en el partit de Champions que l’enfrontarà amb l’Eintracht de Frankfurt al Spotify Camp Nou, es repeteixi el ridícul viscut el 14 d’abril del 2022.
Aquell dia, més de 30.000 aficionats alemanys, vestits amb les seves samarretes blanques, van prendre l’estadi blaugrana i van celebrar a pler l’eliminació del Barcelona en la tornada dels quarts de final de l’Europa League. Va ser una jornada en què es van viure situacions surrealistes, com que l’himne blaugrana fos xiulat amb força, però també de perilloses, amb aficionats completament beguts que es van dedicar a insultar i llançar objectes als espectadors que intentaven veure el partit.
El Barça ha decidit aquesta vegada actuar, i destinarà totes les localitats que ven el mateix club exclusivament als seus socis (24.800 tenen abonament, i la resta d’entrades per completar l’aforament de 45.000 persones es vendran a la resta de socis). Això no vol dir que no hi hagi presència de seguidors alemanys. La UEFA, de fet, obliga els clubs a cedir el 5% de les seves entrades al club rival perquè la seva afició pugui ser ubicada en un sector restringit (serien, en aquest cas, unes 2.250 entrades). També cal tenir en compte les butaques que es reserva la mateixa UEFA per als seus compromisos comercials, que en moltes ocasions han acabat també en mans d’aficionats rivals.
En aquell fatídic partit contra l’Eintracht del 2022, nombrosos seguidors alemanys es van fer amb localitats locals ‘trampejant’ la geolocalització amb les IP i aprofitant-se també de la revenda feta per socis del club.
Controls visuals
“Qualsevol entrada detectada en mans d’una persona seguidora de l’Eintracht a la zona local serà registrada per identificar el soci o sòcia implicat en l’adquisició i posterior venda a l’afició rival”, diu el comunicat fet públic pel Barcelona aquest dijous. Per aconseguir-ho, el club blaugrana s’ha compromès a extremar les mesures de seguretat. Concretament, farà controls visuals respecte a la simbologia o la indumentària dels assistents a l’estadi en les zones locals. L’entitat, a més, amenaça amb fer “expulsions” d’aquests aficionats.
El Barcelona també ha promès coordinar-se tant amb la Guàrdia Urbana com amb els Mossos d’Esquadra per impedir que els seguidors de l’Eintracht campin lliurement pels voltants del Camp Nou. En principi, per impedir la revenda d’entrades. Activitat que, d’altra banda, mai no s’ha erradicat.
Des de la junta directiva de Joan Laporta s’ha demanat, a més, una “anàlisi diària” de les vendes de localitats efectuades per evitar possibles fraus. De fet, es procurarà estar al cas de la traçabilitat d’aquests tiquets. Si un soci revén alguna d’aquestes entrades, el Barcelona elevarà la seva actuació a la Comissió de Disciplina.
El club blaugrana, a més, intentarà que les localitats siguin accessibles per als malmesos butxaques dels socis. Els preus oscil·laran entre els 59 i els 199 euros, amb un descompte aplicat del 35%.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes